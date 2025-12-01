Paso a Chile: cómo se encuentra el corredor internacional

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.

WhatsApp Image 2025-12-01 at 06.44.11 En el inicio de la semana, el pronóstico de Contingencias Climáticas señala una jornada con poca nubosidad en cordillera. Las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 5°

Punta de Vaca: 3°

Puente del Inca: 0°

Las Cuevas: - 1° Para evitar inconvenientes, las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña previo a iniciar viaje. El estado del paso a Chile se puede consultar en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios: