Presenta:

Sociedad

|

Paso a Chile

Paso a Chile: cómo se encuentra el corredor internacional

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.

MDZ Sociedad

camiones ruta paso a chile uspallata (1).jpg
Rodrigo D'Angelo / MDZ

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.

WhatsApp Image 2025-12-01 at 06.44.11

En el inicio de la semana, el pronóstico de Contingencias Climáticas señala una jornada con poca nubosidad en cordillera. Las temperaturas son las siguientes:

Te Podría Interesar

  • Uspallata: 5°
  • Punta de Vaca: 3°
  • Puente del Inca: 0°
  • Las Cuevas: - 1°

Para evitar inconvenientes, las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña previo a iniciar viaje. El estado del paso a Chile se puede consultar en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera.

Paso Pehuenche

El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios:

  • Salida de Argentina: de 9 a 18 horas.
  • Entrada a Argentina: de 9 a 19 horas.

Archivado en

Notas Relacionadas