Paso a Chile: el estado del cruce fronterizo tras el fin de semana XXL

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.

Luego de las demoras registradas en el regreso tras el fin de semana XXL, este martes no se presentan inconvenientes ni demoras en la circulación.

El pronóstico de Contingencias Climáticas señala para la jornada precipitaciones en cordillera. A primera hora de la mañana las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 10°

Punta de Vaca: 7°

Puente del Inca: 4°

Las Cuevas: 3° Previo a iniciar viaje hacia Chile, las autoridades solicitan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña para evitar inconvenientes.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios: