Paso a Chile: estado actual y pronóstico en alta montaña

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación. ¿Cómo está el tiempo en alta montaña?

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor está habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación, las 24 horas.

Para este martes, el pronóstico de la Oficina de Vigilancia Meteorológica indica buen tiempo en cordillera, con cielo despejado. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 7°

Punta de Vaca: 3°

Puente del Inca: 0°

Las Cuevas: - 1° La estabilidad en alta montaña se extenderá durante el miércoles, jornada en la que se espera cielo despejado.

Previo a iniciar viaje, las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña para evitar inconvenientes. La información está disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche es otra de las alternativas para cruzar a Chile. Este paso se frontera se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: