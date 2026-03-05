Paso a Chile: cómo está el tiempo en alta montaña

El paso a Chile se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar las 24 horas.

Para este jueves, la Oficina de Vigilancia Meteorológica anticipa una jornada con estabilidad en alta montaña, con cielo despejado. A primera hora de la mañana, estas son las temperaturas en cordillera:

Uspallata: 7°

Punta de Vaca: 4°

Puente del Inca: 0°

Las Cuevas: - 1° Las autoridades recomiendan planificar el viaje y previo a iniciar el recorrido hacia Chile, corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña para evitar inconvenientes. Para verificar la información se puede ingresar al sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche es otra de las alternativas para cruzar a Chile. Este paso se frontera se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: