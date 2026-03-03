El cruce a Chile que evita las filas del Paso Los Libertadores

Una alternativa al Paso Los Libertadores está en el sur de Mendoza. Conecta Malargüe con Chile y permite cruzar la Cordillera de forma más tranquila y segura.

Para quienes quieren cruzar a Chile desde Argentina, aquí tienen una alternativa al tradicional Paso Los Libertadores. Especialmente cuando el paso principal está congestionado o cerrado. La distancia y la geografía ofrecen una ruta distinta a quienes buscan otro camino a través de la Cordillera de los Andes.

Es el Paso Internacional Pehuenche, un cruce fronterizo que está ubicado en el suroeste de la provincia de Mendoza, en el departamento de Malargüe. Este paso une la localidad argentina de Malargüe con la ciudad chilena de Talca, en la Región del Maule, a través de la Ruta Nacional 145 en Argentina y la Ruta CH-115 en Chile.

La altitud del paso es de aproximadamente 2.550 metros sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en una ruta de montaña aunque no tan alta como otros cruces como el Paso Cristo Redentor. Esto hace que las condiciones climáticas sean menos extremas en algunas épocas del año, aunque en invierno puede haber nieve y bajas temperaturas.

El paso está asfaltado y operativo para el tránsito de vehículos particulares, transporte de carga y ómnibus de pasajeros. Ambos países mantienen allí los servicios migratorios, aduaneros y de seguridad para controlar el ingreso y egreso de personas y mercancías.

Qué horarios tiene este camino que une Chile y Argentina Argentina-Chile El Paso Pehuenche es una alternativa a Los Libertadores. istockphoto Funciona normalmente con horarios de atención al público durante el día, que varían según la temporada y las condiciones del clima. Su apertura suele ser mayormente estacional, con mayor actividad entre la primavera y el verano cuando hay menos riesgo de cierres por nieve.