Hockey sobre césped: Argentina Sub-19 arrasó y se quedó con el Vendimia 2026
Argentina Sub-19 goleó a Chile y fue campeón del Vendimia 2026; en damas también festejó el seleccionado nacional con una final vibrante.
La selección argentina Sub-19 se consagró campeona del Vendimia 2026 en ambas ramas: los varones golearon 8-0 a Chile con actuación dominante, mientras que las mujeres vencieron 3-2 a Córdoba Athletic en una final vibrante, confirmando el gran momento del hockey juvenil nacional en Mendoza ante estadios llenos y gran.
Los varones de Argentina vencieron a Chile y se quedaron con el Torneo Vendimia
Con autoridad y un juego demoledor, la selección masculina Sub-19 de Argentina Sub-19 de hockey sobre césped goleó 8 a 0 a Chile Sub-19 de hockey sobre césped en la final y se consagró campeona del Torneo Vendimia 2026, cerrando un certamen que dejó señales muy alentadoras para el hockey mendocino.
El equipo argentino dominó el encuentro de principio a fin y construyó una victoria sin discusiones. Santiago Fernández, en dos oportunidades, abrió el camino del triunfo en una actuación contundente del conjunto nacional. Luego se sumaron a la goleada Joaquín Barberis, Nicolás Rodríguez, Lorenzo Somaini, Francesco Bonzi, Joaquín Costa y Federico Hanselman, completando un marcador que reflejó la superioridad albiceleste en la gran final masculina.
La consagración coronó una campaña sólida, con alto nivel colectivo, presión constante y eficacia en el área rival. Argentina mostró jerarquía en todas sus líneas y dejó en claro por qué llegó como uno de los grandes protagonistas del certamen.
Vendimia fue de Argentina Sub 19 en damas
En la rama femenina, la Argentina Sub-19 de hockey sobre césped también celebró, aunque en un partido mucho más equilibrado. El combinado nacional venció 3 a 2 a Córdoba Athletic Club en un encuentro vibrante y cambiante hasta el último minuto.
Milagros Disanto, Trinidad Holmgren y Pilar Robles marcaron para el conjunto argentino, mientras que Federica Moglia y Carmen Pucheta Bulacio anotaron para el equipo cordobés, que vendió cara la derrota en una final de alto nivel técnico y emocional.
El balance del Vendimia 2026 es ampliamente positivo. Con estadios colmados, presencia de autoridades y un marco organizativo destacado, el torneo consolidó a Mendoza como una plaza fuerte del hockey nacional. La convocatoria y el nivel exhibido fortalecen la proyección de la provincia como sede de eventos de mayor envergadura.
El éxito organizativo y deportivo abre la puerta a futuras competencias de relevancia, como un Campeonato Argentino de Selecciones Mayores e incluso la posible visita de Las Leonas durante 2026 o en el inicio de 2027, un anhelo que hoy aparece más cercano que nunca.