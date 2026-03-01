Hockey sobre césped: Argentina Sub-19 arrasó y se quedó con el Vendimia 2026

La selección argentina Sub-19 se consagró campeona del Vendimia 2026 en ambas ramas: los varones golearon 8-0 a Chile con actuación dominante, mientras que las mujeres vencieron 3-2 a Córdoba Athletic en una final vibrante, confirmando el gran momento del hockey juvenil nacional en Mendoza ante estadios llenos y gran.

Con autoridad y un juego demoledor, la selección masculina Sub-19 de Argentina Sub-19 de hockey sobre césped goleó 8 a 0 a Chile Sub-19 de hockey sobre césped en la final y se consagró campeona del Torneo Vendimia 2026, cerrando un certamen que dejó señales muy alentadoras para el hockey mendocino.

El equipo argentino dominó el encuentro de principio a fin y construyó una victoria sin discusiones. Santiago Fernández, en dos oportunidades, abrió el camino del triunfo en una actuación contundente del conjunto nacional. Luego se sumaron a la goleada Joaquín Barberis, Nicolás Rodríguez, Lorenzo Somaini, Francesco Bonzi, Joaquín Costa y Federico Hanselman, completando un marcador que reflejó la superioridad albiceleste en la gran final masculina.

La consagración coronó una campaña sólida, con alto nivel colectivo, presión constante y eficacia en el área rival. Argentina mostró jerarquía en todas sus líneas y dejó en claro por qué llegó como uno de los grandes protagonistas del certamen.

Argentia sub 19 varones campeones Gentileza AMHSC

Vendimia fue de Argentina Sub 19 en damas

Damas sun 19 vendimia Gentileza AMHSC

En la rama femenina, la Argentina Sub-19 de hockey sobre césped también celebró, aunque en un partido mucho más equilibrado. El combinado nacional venció 3 a 2 a Córdoba Athletic Club en un encuentro vibrante y cambiante hasta el último minuto.

Milagros Disanto, Trinidad Holmgren y Pilar Robles marcaron para el conjunto argentino, mientras que Federica Moglia y Carmen Pucheta Bulacio anotaron para el equipo cordobés, que vendió cara la derrota en una final de alto nivel técnico y emocional.

El balance del Vendimia 2026 es ampliamente positivo. Con estadios colmados, presencia de autoridades y un marco organizativo destacado, el torneo consolidó a Mendoza como una plaza fuerte del hockey nacional. La convocatoria y el nivel exhibido fortalecen la proyección de la provincia como sede de eventos de mayor envergadura.

El éxito organizativo y deportivo abre la puerta a futuras competencias de relevancia, como un Campeonato Argentino de Selecciones Mayores e incluso la posible visita de Las Leonas durante 2026 o en el inicio de 2027, un anhelo que hoy aparece más cercano que nunca.