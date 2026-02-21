Copa de Honor 2026: tras la sanción, Alemán y Banco Mendoza definen el título en caballeros

Tras la sanción a Alemán, la final masculina de la Copa de Honor será ante Banco Mendoza el domingo 19hs. En damas, Los Tordos vs Regatas Andino hoy 20.45.

La final masculina de la Copa de Honor 2026 cambió de protagonistas a último momento. Tras la sanción aplicada a Alemán por la indebida inclusión del jugador Lucas Pérez en el partido ante Banco Mendoza, el Tribunal resolvió dar por perdido ese encuentro (3-0) y modificar el cuadro decisivo.

De esta manera, el título en caballeros se definirá entre Alemán y Banco Mendoza este domingo desde las 19 en el Estadio Ciudad de Godoy Cruz.

El fallo, encuadrado en los artículos 98 y 120 del Reglamento General, también establece una multa equivalente económica para la institución teutona. Con el nuevo escenario, Banco Mendoza accede a la definición y buscará capitalizar la oportunidad frente a un Alemán que había mostrado un rendimiento dominante en la fase inicial.

Banco Murialdo hockey El Canario, por su parte, ganó pero la quita de puntos de Alemán le impidió llegar a la definición. De todas maneras el Canario, logró un gran triunfo ante Vistalba por 3-1. Matías Cattaneo y Lucas Castronovo adelantaron a Murialdo, Federico Cacciali descontó para Vistalba y Martín Fernández sentenció el resultado.

Final femenina: Los Tordos y Regatas Andino definen la Copa de Honor La definición de damas se disputará hoy a las 20.45 en el mismo escenario y tendrá como protagonistas a Los Tordos, campeón de la temporada 2025, y Regatas Andino, que intentará dar el golpe y conquistar su primer título del año.