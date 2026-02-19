Hockey sobre césped: Club Alemán goleó y es finalista de la Copa de Honor masculina

Alemán venció 8-0 a Vistalba Hockey Club y aseguró su lugar en la final. Todo se define en la última fecha del torneo de hockey sobre césped.

La segunda fecha de la Copa de Honor masculina de hockey sobre césped dejó un claro protagonista: Club Alemán. El conjunto teutón fue contundente y superó 8 a 0 a Vistalba, resultado que le permitió asegurarse un lugar en la final con puntaje ideal tras dos presentaciones.

En el otro encuentro de la jornada, Murialdo Hockey Club y Banco Mendoza Hockey Club igualaron 0 a 0 en un duelo parejo que mantuvo abierta la pelea por el segundo puesto.

Con estos resultados, Alemán lidera con dos triunfos, mientras que Banco Mendoza lo sigue con dos empates. Más atrás aparecen Murialdo y Vistalba, que llegarán a la última fecha con la obligación de ganar para mantener sus chances.

Hockey cesped varones El cierre del torneo promete máxima tensión: Vistalba enfrentará a Murialdo y Banco Mendoza se medirá ante Alemán. Para que haya cambios en la definición, el ganador entre Vistalba y Murialdo deberá imponerse y esperar que Banco Mendoza no derrote al ya clasificado Alemán.

Con el primer finalista confirmado y un segundo boleto en juego, la Copa de Honor entra en su tramo decisivo.