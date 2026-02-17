Presenta:

Deportes

|

Hockey sobre césped

Hockey sobre césped: comenzó la Copa de Honor con partidazos en Mendoza

Hockey sobre césped: la Copa de Honor comenzó en Mendoza con triunfos de Andino Regatas, Los Tordos y Alemán y un vibrante empate 4-4.

MDZ Deportes

WhatsApp Image 2026-02-17 at 2.47.02 PM

La Copa de Honor de hockey sobre césped puso primera este lunes con una jornada intensa y atractiva en el escenario mundialista mendocino. Hubo clásicos, goleadas y un empate vibrante que dejó en claro el nivel competitivo del torneo.

Damas: triunfo ajustado y clásico azulgrana en la Copa de Honor

En el primer partido del día, Andino Regatas superó 1 a 0 a Banco Mendoza gracias al gol de Sol Alias Macri, en un duelo parejo que se definió por detalles.

Te Podría Interesar

Más tarde, Los Tordos se quedó con el clásico ante Maristas por 2 a 0. Las azulgranas, vigentes campeonas de la Copa de Honor y también del Apertura y Clausura, ratificaron su chapa con una actuación sólida y efectiva.

WhatsApp Image 2026-02-17 at 2.47.02 PM (1)
Regatas Andino le gan&oacute; a Banco Mendoza.&nbsp;

Regatas Andino le ganó a Banco Mendoza.

Hockey sobre césped: empate electrizante y goleada final

En varones, Vistalba A y Banco Mendoza A protagonizaron un partidazo que terminó 4 a 4.

Para los verdes y amarillos marcaron Germán San Martín, Lautaro Bastiás, Matías Gutiérrez y Diego Leotta, mientras que para los de la hoja de parra anotaron Renzo Gómez (2), Gino Aloisio y Javier Romero.

El cierre de la jornada fue para Alemán, que venció 4 a 1 a Murialdo. Facundo Arata (2), Mauro Coria y Gastón Bosso sellaron la victoria, mientras que Kevin Torregrosa descontó para el Canario.

WhatsApp Image 2026-02-17 at 2.47.03 PM (2)
Gran empate de Banco en la Copa de Honor.&nbsp;

Gran empate de Banco en la Copa de Honor.

Lo que sigue en el torneo

La acción continúa este martes en el Estadio Ciudad de Godoy Cruz:

Damas (martes)

20:00 — Andino Regatas vs Maristas

21:45 — Los Tordos vs Banco Mendoza

Caballeros (miércoles)

20:00 — Murialdo (A) vs Banco Mendoza (A)

21:45 — Alemán vs Vistalba

El certamen ya mostró su intensidad desde el primer día y promete una semana de alto nivel para el hockey mendocino.

WhatsApp Image 2026-02-17 at 2.47.03 PM
Alem&aacute;n es uno de los candidatos.&nbsp;

Alemán es uno de los candidatos.


Fotos Gentileza Asociación Mendocina de hockey

Archivado en

Notas Relacionadas