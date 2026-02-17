Hockey sobre césped: comenzó la Copa de Honor con partidazos en Mendoza

La Copa de Honor de hockey sobre césped puso primera este lunes con una jornada intensa y atractiva en el escenario mundialista mendocino. Hubo clásicos, goleadas y un empate vibrante que dejó en claro el nivel competitivo del torneo.

En el primer partido del día, Andino Regatas superó 1 a 0 a Banco Mendoza gracias al gol de Sol Alias Macri , en un duelo parejo que se definió por detalles.

Más tarde, Los Tordos se quedó con el clásico ante Maristas por 2 a 0. Las azulgranas, vigentes campeonas de la Copa de Honor y también del Apertura y Clausura, ratificaron su chapa con una actuación sólida y efectiva.

En varones, Vistalba A y Banco Mendoza A protagonizaron un partidazo que terminó 4 a 4.

Para los verdes y amarillos marcaron Germán San Martín, Lautaro Bastiás, Matías Gutiérrez y Diego Leotta , mientras que para los de la hoja de parra anotaron Renzo Gómez (2), Gino Aloisio y Javier Romero .

El cierre de la jornada fue para Alemán, que venció 4 a 1 a Murialdo. Facundo Arata (2), Mauro Coria y Gastón Bosso sellaron la victoria, mientras que Kevin Torregrosa descontó para el Canario.





WhatsApp Image 2026-02-17 at 2.47.03 PM (2) Gran empate de Banco en la Copa de Honor.

Lo que sigue en el torneo

La acción continúa este martes en el Estadio Ciudad de Godoy Cruz:

Damas (martes)

20:00 — Andino Regatas vs Maristas

21:45 — Los Tordos vs Banco Mendoza

Caballeros (miércoles)

20:00 — Murialdo (A) vs Banco Mendoza (A)

21:45 — Alemán vs Vistalba

El certamen ya mostró su intensidad desde el primer día y promete una semana de alto nivel para el hockey mendocino.





WhatsApp Image 2026-02-17 at 2.47.03 PM Alemán es uno de los candidatos.



Fotos Gentileza Asociación Mendocina de hockey