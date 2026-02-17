Hockey sobre césped: comenzó la Copa de Honor con partidazos en Mendoza
Hockey sobre césped: la Copa de Honor comenzó en Mendoza con triunfos de Andino Regatas, Los Tordos y Alemán y un vibrante empate 4-4.
La Copa de Honor de hockey sobre césped puso primera este lunes con una jornada intensa y atractiva en el escenario mundialista mendocino. Hubo clásicos, goleadas y un empate vibrante que dejó en claro el nivel competitivo del torneo.
Damas: triunfo ajustado y clásico azulgrana en la Copa de Honor
En el primer partido del día, Andino Regatas superó 1 a 0 a Banco Mendoza gracias al gol de Sol Alias Macri, en un duelo parejo que se definió por detalles.
Más tarde, Los Tordos se quedó con el clásico ante Maristas por 2 a 0. Las azulgranas, vigentes campeonas de la Copa de Honor y también del Apertura y Clausura, ratificaron su chapa con una actuación sólida y efectiva.
Hockey sobre césped: empate electrizante y goleada final
En varones, Vistalba A y Banco Mendoza A protagonizaron un partidazo que terminó 4 a 4.
Para los verdes y amarillos marcaron Germán San Martín, Lautaro Bastiás, Matías Gutiérrez y Diego Leotta, mientras que para los de la hoja de parra anotaron Renzo Gómez (2), Gino Aloisio y Javier Romero.
El cierre de la jornada fue para Alemán, que venció 4 a 1 a Murialdo. Facundo Arata (2), Mauro Coria y Gastón Bosso sellaron la victoria, mientras que Kevin Torregrosa descontó para el Canario.
Lo que sigue en el torneo
La acción continúa este martes en el Estadio Ciudad de Godoy Cruz:
Damas (martes)
20:00 — Andino Regatas vs Maristas
21:45 — Los Tordos vs Banco Mendoza
Caballeros (miércoles)
20:00 — Murialdo (A) vs Banco Mendoza (A)
21:45 — Alemán vs Vistalba
El certamen ya mostró su intensidad desde el primer día y promete una semana de alto nivel para el hockey mendocino.
Fotos Gentileza Asociación Mendocina de hockey