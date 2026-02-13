Hockey sobre césped: la Copa de Honor 2026 reúne a los mejores equipos de Mendoza

La Copa de Honor 2026 reúne a los cuatro mejores de 2025 en Mendoza: damas y caballeros compiten por el primer título del año.

La Liga de Honor 2026 pone en marcha una nueva edición del torneo que enfrenta a los cuatro mejores equipos de la temporada 2025, tanto en la rama femenina como masculina. Los partidos se disputarán entre el 16 y el 21 de febrero en el Estadio Malvinas Argentinas y el Estadio Godoy Cruz.

Hockey sobre césped: se viene la Copa de honor. En damas, el certamen contará con la participación de Banco Mendoza, Los Tordos, Marista y Regatas Andino, que se medirán en un formato todos contra todos durante la fase inicial. La definición está programada para el sábado 21 de febrero.

Por su parte, en caballeros, competirán Vistalba, Banco Mendoza, Alemán y Murialdo, también en un sistema de enfrentamientos directos entre los mejores posicionados de 2025 para definir al nuevo campeón.

El torneo reúne a la élite del hockey mendocino y marca uno de los primeros grandes eventos competitivos de la temporada 2026.



