El Prevendimia de hockey sobre césped abre la temporada del polideportivo mendocino

El Prevendimia de hockey sobre césped femenino inicia el calendario polideportivo mendocino 2026 con acción femenina y partidos en Godoy Cruz.

El hockey sobre césped será el primer deporte en levantar el telón del calendario polideportivo mendocino 2026. Este sábado comenzará el Prevendimia femenino, la primera competencia oficial del año, marcando el inicio de una temporada que promete alta intensidad y protagonismo para los clubes de la provincia.

El certamen se disputará en el estadio Ciudad de Godoy Cruz y en el Malvinas Argentinas, y contará con cuatro zonas de cinco equipos, que jugarán todos contra todos a una sola rueda. Los dos mejores de cada grupo accederán a los playoffs y luego a las instancias eliminatorias. Solo los finalistas obtendrán su lugar en el tradicional Torneo Vendimia.

Zonas definidas y arranque competitivo del Prevendimia El Prevendimia de damas quedó conformado de la siguiente manera:

Zona 1: Murialdo, Peumayén, Banco Mendoza “B”, Teqüe “C” y Universidad de Cuyo “C”.

Zona 2: Universidad de Cuyo “A”, Vistalba, Liceo “B”, Teqüe “B” y Quimera.

Zona 3: Liceo, Tacurú, Alemán “B”, Andino “B” y Banco Mendoza “D”.

Zona 4: Teqüe, Alemán, Banco Mendoza “C”, Universidad de Cuyo “B” y Andino “C”. hockey cesped El hockey césped femenino comienza la actividad 2026. (Foto Gentileza AMH) Tras la fase regular se disputarán los cuartos de final, las semifinales y la final, que definirá a los dos equipos clasificados al Torneo Vendimia, certamen que reunirá a clubes de distintos puntos del país y se desarrollará del 24 de febrero al 1 de marzo.



Copa de Honor y el primer título oficial del año del hockey sobre césped Además del Prevendimia, la Asociación Mendocina de Hockey confirmó que entre el 16 y el 22 de febrero se jugará la Copa de Honor de damas y caballeros, el primer título oficial de la temporada.