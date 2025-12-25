La historia de la mendocina que deslumbró al hockey internacional con Las Leoncitas

La mendocina Milagros Alastra tiene 18 años y ya logró algo que muy pocas jugadoras argentinas pueden contar. La joven crack cerró el Mundial Sub 21 de hockey femenino en Chile como subcampeona del mundo con Las Leoncitas y con un premio individual que la puso en la vidriera internacional: fue elegida Rising Star of the Year por la Federación Internacional de Hockey .

El reconocimiento no es menor. En la historia del hockey argentino, ese premio quedó en manos de nombres pesados como Florencia Habif, Soledad García, María José Granatto, Luciana Von der Heyde o, más recientemente, Zoe Díaz, compañera de Milagros en este mismo Mundial y hoy jugadora de Las Leonas. Para Mendoza, además, el logro tiene un valor extra: Alastra es la primera jugadora de la provincia en obtenerlo.

Pero detrás del premio, los goles y la camiseta celeste y blanca, hay una historia cotidiana que se construye lejos de los flashes. Milagros sigue viviendo en Mendoza, juega en la Universidad Nacional de Cuyo y combina una carrera deportiva de alto rendimiento con el estudio y una vida personal que intenta mantener en equilibrio.

“Arranqué a jugar al hockey a los 4 años, me llevaron mis papás al club porque quedaba cerca de casa”, recordó Mili con MDZ . Desde entonces, la UNCuyo no fue solo el lugar donde entrenó, sino el espacio donde se formó como persona. “Crecí en ese club, es mi segunda casa. Me dio valores muy importantes, no solo en lo deportivo”, remarcó.

Desde la UNCuyo al podio mundial, la joven mendocina contó su historia fuera de la cancha y cómo se prepara para seguir creciendo.

Ese dato no es menor en el mapa del hockey mendocino. A diferencia de clubes históricos como Marista, Tordos, Andino o Liceo, la UNCuyo no suele ser semillero habitual de jugadoras de selección nacional. Milagros es la primera hockista del club en llegar a Las Leoncitas, un camino que hasta ahora solo había recorrido Emiliano Bosso en el hockey masculino con Los Leones.

Además, todo el proceso juvenil lo hizo sin mudarse a Buenos Aires. Mientras muchas jugadoras se trasladan para competir en el Metropolitano, Alastra entrenó, jugó y viajó semanalmente desde Mendoza para sostener su lugar en la Selección, en un contexto donde el hockey argentino continua siendo amateur.

Los objetivos bien claros

Milagros Alastra brilló con Las Leoncitas y habló de su club, su familia, el estudio y las decisiones que tomó para llegar a la elite del hockey.

Su primer llamado a un seleccionado llegó temprano. “Fue al seleccionado mendocino Sub 12, en 2018”, recordó. Desde entonces, su rutina empezó a cambiar incluso antes de ponerse la camiseta nacional. “De chica ya entrenaba de más, iba a clínicas, campus, empecé a aprender sobre alimentación, descanso y esas cosas”, explicó.

Para Milagros, representar a Argentina siempre fue un objetivo claro. Esa convicción la llevó a incorporar hábitos que muchas veces no son comunes a esa edad, desde el cuidado físico hasta el trabajo mental. “Voy a la psicóloga porque no tenía herramientas para autogestionarme y eso me ayudó muchísimo”, contó con naturalidad.

El descanso y la cabeza ocupan un lugar central en su día a día. “Todo eso es fundamental para un deportista”, aseguró, convencida de que el rendimiento no se construye solo dentro de la cancha.

Estudiar, viajar y no soltar la vida personal

La joya del hockey mendocino abrió su intimidad y habló de rutinas, familia y sueños tras brillar en el Mundial Sub 21.

En paralelo al hockey, Milagros decidió no postergar su formación académica. Este año comenzó la carrera de Negocios Digitales en modalidad virtual, una elección pensada para poder seguir compitiendo. “Busqué algo que me permitiera viajar y entrenar”, explicó.

La combinación no fue sencilla, pero el balance es positivo. De las 12 materias del primer año, aprobó 10. “Elegí no cursar algunas porque no podía hacer todo al 100%”, admitió, con una madurez poco habitual para su edad.

Las rutinas estrictas no la incomodan. “Soy bastante estructurada”, dijo entre risas. En ese orden entran la alimentación, los horarios y el cuidado físico, hábitos que adoptó con el tiempo y que hoy forman parte de su identidad como deportista.

Lo que se resigna y lo que se elige

Mili junto a sus padres. Pilares fundamentales en su carrera.

Como muchas atletas jóvenes, Milagros sabe que el camino implica renuncias. “Puede ser que me haya perdido cosas típicas de la adolescencia, pero fue una elección consciente y la volvería a hacer”, afirmó sin dudar.

Su familia cumple un rol central en ese proceso. “Son un pilar fundamental. Termina un partido y lo hablo con mis papás, analizamos jugadas, compartimos todo”, contó. También aparecen las amigas del club, otro sostén clave cuando las cosas no salen como espera.

Cuando baja un cambio y se aleja del hockey, busca otras formas de disfrute. Le gusta pintar, cocinar, leer y mantenerse activa. “Son cosas que me ayudan a despejarme”, dijo, consciente de la importancia de desconectar.

El Mundial, el reconocimiento y lo que viene

El momento en el que Milagros fue elegida Rising Star of the Year en el Mundial Sub 21.

El Mundial Sub 21 en Chile fue una experiencia intensa. Argentina llegó a la final y volvió a cruzarse con Países Bajos, que se quedó con el título tras ganar 2 a 1. “El grupo tenía mucha armonía y un objetivo muy claro. Se generaron vínculos muy lindos”, resumió Milagros.

El premio individual la tomó por sorpresa. “No me lo esperaba, no lo buscaba. Yo quería aportar al equipo desde donde me tocara”, reconoció. Por eso, más allá del trofeo, se queda con la convivencia y el camino compartido.

Cuando vuelve a Mendoza, valora las cosas simples. “Estar en casa, tomar mates con mis papás, compartir con mis amigas del club. Alejarme me enseñó a darle valor a eso”, reflexionó.

A corto plazo, su objetivo es seguir creciendo como jugadora y como persona. En cuanto a cómo se ve en cinco años, la imagen es clara: “Ojalá representando a Argentina y disfrutándolo con mis seres queridos”, cerró la promesa del hockey mendocino.