Las Leoncitas van por la tercera Copa del Mundo: horario, rival y dónde ver la final del Mundial Junior Chile 2025

Las Leoncitas regresan al Estadio Nacional para disputar la final del Mundial Junior de hockey sobre césped Chile 2025.

Argentina vuelve a ilusionarse con una nueva estrella en el hockey sobre césped femenino. Las Leoncitas disputarán esta tarde la final del Mundial Junior Chile 2025, en un duelo de alto voltaje frente a Países Bajos, una de las potencias históricas de la disciplina.

El encuentro decisivo se jugará desde las 19.15 horas, en el Centro de Entrenamientos y Competencias Claudia Schüler, ubicado en el Parque Estadio Nacional de Santiago, uno de los complejos deportivos más modernos y emblemáticos del país anfitrión. Allí, el equipo dirigido por Juan Martín López buscará coronarse campeón del mundo por tercera vez y cerrar un torneo inolvidable.

leoncitas vs zimbabue Juan Ignacio Saltiva / MDZ Las Leoncitas llegan a la final con un sólido rendimiento colectivo, mostrando carácter en los momentos clave y un alto nivel técnico que las posicionó nuevamente entre las mejores selecciones juveniles del planeta. Enfrente estará Países Bajos, rival de peso y con tradición, en lo que promete ser una final apasionante y de alto ritmo.

Por dónde ver la final del Mundial Junior de Hockey Los hinchas podrán seguir el partido en vivo a través de Disney+, disponible mediante el pack premium de la plataforma, que transmitirá el encuentro decisivo del certamen.

LEONCITAS Juan Ignacio Saltiva / MDZ Además de la gran final, la jornada tendrá el partido por el tercer puesto, que se disputará previamente: