Las Leoncitas van por la tercera Copa del Mundo: horario, rival y dónde ver la final del Mundial Junior Chile 2025

Argentina vuelve a ilusionarse con una nueva estrella en el hockey sobre césped femenino. Las Leoncitas disputarán esta tarde la final del Mundial Junior Chile 2025, en un duelo de alto voltaje frente a Países Bajos, una de las potencias históricas de la disciplina.
El encuentro decisivo se jugará desde las 19.15 horas, en el Centro de Entrenamientos y Competencias Claudia Schüler, ubicado en el Parque Estadio Nacional de Santiago, uno de los complejos deportivos más modernos y emblemáticos del país anfitrión. Allí, el equipo dirigido por Juan Martín López buscará coronarse campeón del mundo por tercera vez y cerrar un torneo inolvidable.
Las Leoncitas llegan a la final con un sólido rendimiento colectivo, mostrando carácter en los momentos clave y un alto nivel técnico que las posicionó nuevamente entre las mejores selecciones juveniles del planeta. Enfrente estará Países Bajos, rival de peso y con tradición, en lo que promete ser una final apasionante y de alto ritmo.
Te podría interesar
Por dónde ver la final del Mundial Junior de Hockey
Los hinchas podrán seguir el partido en vivo a través de Disney+, disponible mediante el pack premium de la plataforma, que transmitirá el encuentro decisivo del certamen.
Además de la gran final, la jornada tendrá el partido por el tercer puesto, que se disputará previamente:
-
Bélgica vs. China – 17.00 hs
Países Bajos vs. Las Leoncitas – 19.15 hs (Final)
Desde MDZ, continuará la cobertura exclusiva del recorrido de Las Leoncitas en su camino mundialista, con toda la información, análisis y repercusiones de una jornada que puede quedar marcada en la historia del hockey argentino.