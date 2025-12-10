Las Leoncitas enfrentan a China por un lugar en la final del Mundial Junior 2025: horario y dónde ver en vivo

Las Leoncitas juegan hoy ante China por un lugar en la final del Mundial Junior de Hockey Césped Chile 2025.

Las Leoncitas vuelven a pisar el Estadio Nacional para disputar la segunda semifinal del Mundial Junior de Hockey sobre Césped Chile 2025, en un duelo clave ante el seleccionado de China. El encuentro se jugará esta tarde, desde las 18 horas, en el Centro de Entrenamientos y Competencias Claudia Schüler, ubicado dentro del Parque Estadio Nacional, uno de los complejos deportivos más emblemáticos y modernos del país anfitrión.

El equipo dirigido por Juan Martín López buscará meterse nuevamente en una final mundialista, tras un recorrido sólido en la fase de grupos y un rendimiento en alza a medida que avanza el torneo. Con un plantel joven, técnico y dinámico, Argentina afronta un choque determinante ante un rival que llega con una defensa férrea y un juego vertical que suele incomodar.

leoncitas en chile Juan Ignacio Saltiva / MDZ Dónde ver en vivo Las Leoncitas vs. China Los hinchas podrán seguir el partido en vivo a través de Disney+, disponible mediante el pack premium de la plataforma, que transmite todos los encuentros del Mundial Junior femenino.