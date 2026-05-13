River venció 2-0 a Gimnasia de La Plata y avanzó a las semifinales del Torneo Apertura
Por los cuartos de final, River superó a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Monumental con los goles Driussi al minuto 27 y Martínez Quarta a los 65'.
Por los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, River Plate se impuso con autoridad por 2-0 sobre Gimnasia y Esgrima La Plata en el Monumental. El próximo fin de semana enfrentará en semifinales a Rosario Central, nuevamente en Núñez.
Sebastián Driussi abrió el marcador a los 27 minutos del primer tiempo tras una gran jugada y asistencia de Facundo Colidio. Ya en el complemento, Lucas Martínez Quarta sentenció la serie a los 65'. Santiago Beltrán, en el arco, se encargó de que el resultado no corriera peligro en ningún momento.
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