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River venció 2-0 a Gimnasia de La Plata y avanzó a las semifinales del Torneo Apertura

Por los cuartos de final, River superó a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Monumental con los goles Driussi al minuto 27 y Martínez Quarta a los 65'.

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River superó a Gimnasia en el Monumental por los cuartos de final.

River superó a Gimnasia en el Monumental por los cuartos de final.

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Por los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, River Plate se impuso con autoridad por 2-0 sobre Gimnasia y Esgrima La Plata en el Monumental. El próximo fin de semana enfrentará en semifinales a Rosario Central, nuevamente en Núñez.

Sebastián Driussi abrió el marcador a los 27 minutos del primer tiempo tras una gran jugada y asistencia de Facundo Colidio. Ya en el complemento, Lucas Martínez Quarta sentenció la serie a los 65'. Santiago Beltrán, en el arco, se encargó de que el resultado no corriera peligro en ningún momento.

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El golazo de Driussi para el 1-0 de River

El golazo de Driussi para el 1-0 de River

El gol de Martínez Quarta para el 2-0 de River

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El minuto a minuto de River Plate - Gimnasia y Esgrima La Plata

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