River venció 2-0 a Gimnasia de La Plata y avanzó a las semifinales del Torneo Apertura

LA EMPEZÓ, LA TERMINÓ Y SE BESÓ EL ESCUDO: centro de Freitas y gol de Lucas Martínez Quarta para el 2-0 de River ante Gimnasia en el Más Monumental por los cuartos del #TorneoApertura.



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