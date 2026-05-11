Guillermo Barros Schelotto, indignado con un periodista tras la eliminación ante Gimnasia: "Nunca me hicieron una pregunta de tan mal gusto"

En un partido con varias polémicas, el conjunto platense logró golpear de entrada, supo aguantar con 10 jugadores tras la expulsión de Martínez en el inicio del ST y terminó festejando de manera alocada el pase a la siguiente instancia.

Por su parte, el Fortín se despidió temprano de un torneo que tenía mucha ilusión de ganar. Sin embargo, los hinchas no se fueron conformes y silbaron al equipo cuando concluyó el partido. Además, para seguir sumando más momentos, en la conferencia de prensa, el Mellizo tuvo un pequeño cruce con un periodista partidario tras una polémica pregunta que le generó indignación.

“¿Vivís los partidos de manera diferente cuando está Gimnasia del otro lado? Porque si en este partido hubiese estado otra camiseta, creo que te echaban a vos, de la manera que vivís al partido. Porque el penal es dudoso, el referí tardó 15 minutos por reloj para echar al jugador de Gimnasia, y te vi tranquilo. Te felicito”, le consultó el periodista de Vélez .

En un principio, Guillermo no había entendido la pregunta, pero tras repetírsela fue contundente en su respuesta: “La verdad prefiero no contestarte. Nunca me hicieron una pregunta de tan mal gusto”.

Luego de que el periodista le explicara por qué fue el motivo de la preguntita, Guillermo Barros Schelotto continuó con su respuesta: “Yo te entiendo lo que vos decís, pero nunca me hicieron una pregunta de tan mal gusto. No te dije de mala intención, pero es una pregunta que no tiene respuesta. Cuando debuté tenía 18 años y jamás tuve un problema bajo ningún sentido en el fútbol y creo que la pregunta está de más, es de mal gusto y no tiene respuesta”, concluyó.