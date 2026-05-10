La bronca de Juanfer Quintero con los hinchas de River tras su empate agónico y su descargo luego del triunfo

Cuando parecía que River lo perdía en el alargue, el público comenzó a cantar contra el equipo. Luego de marcar la igualdad, Quintero confrontó a la platea.

En un partidazo para el infarto, River Plate venció por penales a San Lorenzo en el clásico de octavos de final disputado en el Monumental. En un duelo que parecía que lo perdía 2-1 en el alargue, Juan Fernando Quintero forzó la tanda con su gol agónico en la última jugada del segundo tiempo extra.

Hasta ese momento, todo apuntaba a que la Banda quedaría eliminada contra un rival que jugó con un hombre menos desde la mitad del primer tiempo reglamentario. La hinchada, que ya estaba asimilando la aparente derrota comenzó a cantar en contra del equipo con un sonoro "¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo...!", que bajó de los cuatro costados de las gradas.

Juanfer Quintero le gritó su gol a la platea de River Juanfer Quintero le gritó su gol a la platea de River ESPN En el punto más caliente de la noche, Juanfer logró marcar la igualdad en el último suspiro. Notoriamente dolido y enojado por la actitud de los fanáticos, el colombiano manifestó toda su bronca, le gritó su gol con furia mirando a la platea y hasta soltó algún que otro insulto. Curiosamente, la parcialidad paso de un instante a otro de expresar su repudio para con el equipo a alentarlo, sin escalas.

El descargo de Juan Fernando Quintero luego del triunfo El descargo de Juan Fernando Quintero luego del triunfo ESPN "Después de lo que se estaba cantando antes del gol, que 'nos fuéramos todos', me puse muy sentimental.... Le hemos dado mucho a este club y todavía tenemos mucho por dar. A veces, hay mucha inconsciencia. Amo a todos los hinchas y amo a este club. Por eso uno se pone un poco sentimental. El fútbol tiene estas cosas que en dos segundos cambia todo", se descargó luego del encuentro en diálogo con ESPN.