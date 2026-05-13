Alerta máxima en River: Montiel se lesionó en la entrada en calor y no salió a jugar ante Gimnasia

A minutos del comienzo del partido en el Monumental, Gonzalo Montiel sintió una molestia y quedó afuera del duelo de cuartos contra el Lobo. ¿Qué le pasó?

River ya tenía todo listo para afrontar los cuartos de final del Torneo Apertura. No obstante, cuando Eduardo Coudet ya había entregado la planilla oficial, surgió un imprevisto que encendió todas las alarmas: Gonzalo Montiel sintió una molestia muscular y se bajó del partido ante Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Montiel, la baja sensible de River a último momento El campeón del mundo y uno de los máximos referentes del Millonario se lesionó durante los movimientos competitivos y no pudo salir a la cancha para el duelo clave ante el Lobo. En su lugar, ingresó Fabricio Bustos.

La situación generó preocupación inmediata porque Cachete venía de recuperarse de un desgarro sufrido semanas atrás. Justamente, la alarma se encendió por tratarse de la misma zona muscular que lo había obligado a parar en marzo, cuando se lesionó frente a Estudiantes de Río Cuarto. Aquella vez estuvo varias semanas inactivo y hasta se perdió la última fecha FIFA con la Selección argentina.

Montiel Gonzalo Montiel, lateral de River, controla la pelota por la banda. X @RiverPlate

¿Problema en puerta para Scaloni y compañía? Por eso, a menos de un mes para el inicio del Mundial, la noticia también repercute en Lionel Scaloni. El cuerpo técnico ya tuvo que prescindir del lateral en la última convocatoria y ahora espera que no se trate de una recaída que pueda complicar su presencia en Estados Unidos. México y Canadá.