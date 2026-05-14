La fuerte decisión de Gustavo Costas tras la eliminación de Racing ante Central con escándalo

Tras la derrota con polémica en Rosario y las explosivas declaraciones de Diego Milito, Gustavo Costas tomó una determinación que no pasó desapercibida.

Gustavo Costas se fue sin hablar del Gigante de Arroyito tras la eliminación de Racing.

La polémica eliminación de Racing ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito dejó mucha tela por cortar y desencadenó en una serie de fuertes decisiones. El primero en salir a hablar fue su presidente, Diego Milito, quien apuntó contra el arbitraje de Darío Herrera y llegó al punto de romper relaciones con la AFA.

"Hoy nos sentimos robados" y "creo que el fútbol argentino está roto, no da para más", fueron las bombas del Príncipe tras la derrota 2-1 por los cuartos de final del Torneo Apertura, donde la Academia terminó jugando con 9 jugadores por las expulsiones de Maravilla Martínez (muy discutible) y Marco Di Cesare, este último por doble amarilla.

Las explosivas declaraciones de Diego Milito tras la eliminación de Racing @RacingManiacos

Luego del explosivo descargo del ídolo y máximo dirigente del club de Avellaneda, se esperaba la palabra de Gustavo Costas, quien vivió el partido con una furia difícil de explicar. Al igual que su hijo Gonzalo, que explotó en el tiempo suplementario al grito de ""¡Corrupto, hijo de p...!" contra Herrera y fue echado de manera inmediata.

Costas suspendió la conferencia tras la polémica eliminación de Racing En medio de todo este escándalo, el entrenador prefirió esquivar los micrófonos y no habló en conferencia de prensa. Costas decidió irse de la cancha de Central sin mediar palabra alguna, quizás -o no- para no decir cosas de las que luego pueda llegar a arrepentirse después de la dolorosa eliminación de Racing.