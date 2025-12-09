Las Leoncitas ya están entre las cuatro mejores del Mundial Junior 2025 y van por un lugar en la final

La Selección Argentina ratificó su potencia internacional y se clasificó a las semifinales del Mundial Junior de Hockey sobre Césped Chile 2025, tras vencer por 2 a 1 a Alemania en un encuentro vibrante que mantuvo la expectativa hasta los segundos finales. El partido se disputó en el Estadio Nacional de Chile, donde Las Leoncitas volvieron a demostrar carácter, intensidad y ambición.
Los goles argentinos fueron convertidos por Juana Castellaro, la capitana del equipo, y Victoria Falasco, sellando un triunfo clave que ubica a Argentina entre las cuatro mejores selecciones del mundo. Con este resultado, las dirigidas por Juan Martín López jugarán la semifinal el miércoles 10 de diciembre ante China, en busca del ansiado pase a la final.
Las voces del partido: Juana Castellaro y Lara Casas
Tras abrir el marcador y liderar al equipo en un duelo de alta tensión, Juana Castellaro habló en exclusiva con MDZ sobre las sensaciones que dejó la clasificación:
“Fue un partido súper intenso y sabíamos que iba a ser así. La clave, desde el 0-0 hasta los últimos segundos, fue la intensidad y ese hambre que tenía el equipo de querer ganar, de querer estar en semifinales, entre los cuatro mejores del mundo. Ahora a descansar y a poner la cabeza en la semifinal contra China”.
La figura del encuentro, Lara Casas, también dialogó con MDZ luego de concretarse el pase a semifinales:
“Fue un partido con muchas emociones: metimos un gol y nos empatan al minuto, pero lo importante es que no bajamos los brazos nunca. Estar entre los cuatro mejores es una alegría inmensa; lo soñamos todos los días. Dijimos que teníamos que visualizarnos con el partido terminado y contentas, lo fuimos a buscar y se dio”.
Cómo quedaron las semifinales del Mundial Junior 2025
La jornada de cuartos de final dejó definidos los cruces que determinarán a los finalistas del torneo:
Países Bajos 8 - 2 Inglaterra: el equipo dirigido por De Jager Kai avanzó con contundencia.
Bélgica 4 - 1 Estados Unidos: las europeas se metieron con autoridad en la siguiente instancia.
China 5 - 3 Australia: China obtuvo su clasificación tras dominar el encuentro bajo la dirección de Huang Yongsheng.
Con estos resultados, las semifinales del Mundial Junior 2025 se disputarán entre:
Argentina vs. China
Países Bajos vs. Bélgica
Cobertura exclusiva
MDZ continúa acompañando el recorrido de Las Leoncitas en su camino mundialista, con información exclusiva, testimonios y todos los detalles rumbo a la gran definición del torneo.