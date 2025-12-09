Las Leoncitas ya están entre las cuatro mejores del Mundial Junior 2025 y van por un lugar en la final

Las Leoncitas derrotó 2-1 a Alemania en un partido electrizante en el Estadio Nacional de Chile y avanzó a las semifinales del Mundial Junior 2025.

La Selección Argentina ratificó su potencia internacional y se clasificó a las semifinales del Mundial Junior de Hockey sobre Césped Chile 2025 , tras vencer por 2 a 1 a Alemania en un encuentro vibrante que mantuvo la expectativa hasta los segundos finales. El partido se disputó en el Estadio Nacional de Chile , donde Las Leoncitas volvieron a demostrar carácter, intensidad y ambición.

Los goles argentinos fueron convertidos por Juana Castellaro , la capitana del equipo, y Victoria Falasco , sellando un triunfo clave que ubica a Argentina entre las cuatro mejores selecciones del mundo. Con este resultado, las dirigidas por Juan Martín López jugarán la semifinal el miércoles 10 de diciembre ante China , en busca del ansiado pase a la final .

Tras abrir el marcador y liderar al equipo en un duelo de alta tensión, Juana Castellaro habló en exclusiva con MDZ sobre las sensaciones que dejó la clasificación:

“Fue un partido súper intenso y sabíamos que iba a ser así. La clave, desde el 0-0 hasta los últimos segundos, fue la intensidad y ese hambre que tenía el equipo de querer ganar, de querer estar en semifinales, entre los cuatro mejores del mundo. Ahora a descansar y a poner la cabeza en la semifinal contra China”.

La figura del encuentro, Lara Casas , también dialogó con MDZ luego de concretarse el pase a semifinales:

“Fue un partido con muchas emociones: metimos un gol y nos empatan al minuto, pero lo importante es que no bajamos los brazos nunca. Estar entre los cuatro mejores es una alegría inmensa; lo soñamos todos los días. Dijimos que teníamos que visualizarnos con el partido terminado y contentas, lo fuimos a buscar y se dio”.

Cómo quedaron las semifinales del Mundial Junior 2025

La jornada de cuartos de final dejó definidos los cruces que determinarán a los finalistas del torneo:

Países Bajos 8 - 2 Inglaterra : el equipo dirigido por De Jager Kai avanzó con contundencia.

Bélgica 4 - 1 Estados Unidos : las europeas se metieron con autoridad en la siguiente instancia.

China 5 - 3 Australia: China obtuvo su clasificación tras dominar el encuentro bajo la dirección de Huang Yongsheng.

Con estos resultados, las semifinales del Mundial Junior 2025 se disputarán entre:

Argentina vs. China

Países Bajos vs. Bélgica

Cobertura exclusiva

MDZ continúa acompañando el recorrido de Las Leoncitas en su camino mundialista, con información exclusiva, testimonios y todos los detalles rumbo a la gran definición del torneo.