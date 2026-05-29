El Desafío Ruta 40 coronó a dos estrellas mundiales: así ganaron Quintero y Sanders

El Desafío Ruta 40 2026 llegó a su final con dos nombres que dominaron la escena internacional del rally raid: Seth Quintero en autos y Daniel Sanders en motos. Ambos pilotos fueron los más regulares a lo largo de una semana extrema en San Juan y Mendoza, y terminaron coronando actuaciones que los posicionan como grandes protagonistas del Mundial.

El estadounidense Seth Quintero, representante de Toyota Gazoo Racing, logró quedarse con la clasificación general tras una competencia marcada por la exigencia, las dunas y múltiples cambios de liderazgo. El joven piloto, considerado una de las grandes promesas del rally mundial, volvió a demostrar su talento y capacidad para soportar la presión en etapas decisivas.

Quintero viene construyendo una carrera meteórica dentro del rally raid. En el Dakar ya había dejado su huella al convertirse en uno de los pilotos más jóvenes en ganar etapas y además ostenta el récord de victorias parciales en una sola edición de la competencia más dura del planeta.

En motos, el gran dominador fue el australiano Daniel Sanders. El piloto de KTM impuso condiciones desde el comienzo y construyó una ventaja sólida etapa tras etapa. Su regularidad y velocidad le permitieron controlar la carrera prácticamente de punta a punta, incluso en jornadas donde pilotos como Luciano Benavides y Tosha Schareina intentaron descontarle tiempo.

Sanders había mostrado señales de dominio desde el inicio del Desafío Ruta 40, ganando especiales consecutivas y ampliando diferencias en la general.

final motos DR40





En la categoría quads también hubo protagonismo sudamericano. El lituano Antanas Kanopkinas se quedó con la última etapa, pero el gran ganador del Desafío Ruta 40 fue el argentino Lucas Domínguez, que logró sostener la ventaja en la clasificación general y celebrar ante su gente. El podio lo completaron el nacido en Bolivia Leonardo Martínez, en el segundo lugar, y otro argentino, Isidro Fernández, que cerró una destacada actuación para el rally nacional.

Final quads DR40

La edición 2026 del Desafío Ruta 40 volvió a tener un enorme nivel internacional. Figuras como Carlos Sainz, Nasser Al Attiyah, Sébastien Loeb y Nani Roma fueron parte de una competencia que recorrió algunos de los paisajes más complejos de la región cuyana.

Además, la prueba reafirmó el regreso fuerte de Argentina al calendario grande del rally raid mundial. Con miles de fanáticos acompañando en cada etapa y una convocatoria récord de pilotos, el Desafío Ruta 40 volvió a recuperar ese espíritu Dakar que tantas veces convirtió al país en epicentro del automovilismo off-road internacional.

El Mundial de Rally-Raid (W2RC) se retomará ya después de verano europeo con las dos citas finales: el Rally de Marruecos (28 de septiembre al 3 de octubre) y el Abu Dhabi Desert Challenge (22 al 27 de noviembre).