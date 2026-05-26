Desafío Ruta 40: los mejores lugares para ver las motos y los autos del rally en Mendoza

Mendoza y San Juan serán el escenario de una competencia de rally de nivel internacional durante una semana. El Desafío Ruta 40 pasará por Mendoza hoy y llegará hasta San Rafael. En cada etapa hay zonas para espectadores para que todos puedan disfrutar del espectáculo.

El Desafío Ruta 40 este año tiene sede de largada y llegadas en la ciudad de San Juan y propone un recorrido exigente que va desde dunas hasta terrenos de altura en la Cordillera de los Andes. Además, en esta edición volverá a San Rafael y los competidores cruzarán las dunas de el Nihuil. Con 151 tripulaciones inscriptas, es la competencia internacional automovilística más importante que tendrá el país este año.

“La elección de las provincias de San Juan y Mendoza se basó en los comentarios de los competidores del W2RC tras la edición de 2024. Nos pidieron más navegación y más desierto abierto. Las provincias de San Juan y Mendoza nos ofrecen una gran variedad de recorridos para este propósito", dijo el director Deportivo del Desafío Ruta 40, Pablo Eli durante la presentación del evento en Buenos Aires.

"La diferencia entre 2024 y 2026 se encontrará en la diversidad de perfiles de terreno que encontraremos. Las etapas serán muy distintas, completamente diferentes entre sí. Esto romperá la monotonía que a veces experimentamos en años anteriores. Será muy variada, realmente hermosa. Creo que será el mejor Desafío Ruta 40 que hemos hecho en los últimos diez años”, agregó.

La 13ª edición del Desafío Ruta 40 YPF contó con un Prólogo y hoy se desarrollará la segunda de cinco etapas que unirán San Juan-San Rafael-San Juan en un recorrido exigente y desafiante. En total, los competidores afrontarán 2.993 kilómetros, de los cuales 1.726 serán de especial, en una competencia que combinará alto nivel deportivo con una logística optimizada en dos bivouacs.

Las zonas de espectadores

El público menodocino podrá ver a grandes referentes del rally mundial como Luciano Benavides, Tosha Schareina, Ross Branch, Sébastien Loeb, Al-Attiyah y Sainz de cerca gracias al Desafío Ruta 40.

espectadores desafio ruta 40 La gente espera a los competidores del rally. IG @desafioruta40

Los organizadoresdestinaron zonas de espectadores habilitadas para observar el paso de la competencia de manera segura y brindaron recomendaciones:

mantenerse en las zonas seguras

no cruzar caminos ni rutas

proteger a los niños

no llevar mascotas

mantenerse en lugares visibles

no volar drones

Etapa dos

La zona de espectadores del día 26 de mayo está sobre la RN20 en San Juan cerca del Encón y es la única de la etapa. Las coordenadas en el GPS son: S32 10.584 W67 50.136 Se debe ingresar caminando por tranquera hacia la zona. Son 1200 metros. Hora límite de ingreso: 8.30.

zona de espectadores 26 de mayo

Etapa tres

La etapa tres San Rafael-San Rafael se disputará el miércoles 27 de mayo y contará con cuatro zonas de espectadores. Tras el paso por las clásicas arenas del Nihuil, la carrera se adentrará en diversos ríos secos, cada uno con características distintas, variando entre sectores veloces, trialeros y algunos kilómetros encajonados, con paisajes muy llamativos. Para la última parte, la traza de la competencia transita por caminos montañosos, típicos del rally, que exigen una técnica de manejo adecuada y que pondrán a prueba la destreza conductiva de los protagonistas.

Puesto Miguel Soto

Sobre RP173 (Cañon del Atuel) en GPS S34 53.641 W68 30.306 Hay que ingresar por uncamino de tierra en cartel “Puesto Soto”, avanzar 23 kilómetros hasta el puesto yseguir carteles Puesto Soto. En el lugar seguir instrucciones de Policía y Organización. El pimer competidor pasará a las 8.30.

zona de espectadores 1 27 de mayo

Villa Linda

Desde Villa Nihuil avanzar por RP180, en el GPS S35 09.170 W68 41.507 Se debe ingresar por una huella hacia el este, avanzar 4.5 kilómetros hasta la zona de espectadores. Se deben seguir las instrucciones de la Policía y ubicarse en el sector interno del trazado. El primer competidor pasará a las 9.15.

zona de espectadores 2 27 de mayo

Ruta Provincial 179

Desde San Rafael avanzar por RP179 hasta la zona de espectadores. Hay que seguir las instrucciones de la policía en el lugar y ubicarse en el sector interno del trazado. En el GPS S35 15.037 W68 15.273 . La hora aproximada de paso del primer competidor es 09.40.

zona de espectadores

Zanjón de las Cuevas

Desde San Rafael avanzar por RP179 hasta la zona de espectadores.Hora limite de ingreso 9.00. Ingresando por RP184 en El Plateado no hay limite de horario. Seguir instrucciones de Policía. Ubicarse en el sector interno del trazado. GPS S35 17.629 W68 14.164 La hora aproximada de paso del primer competidor es 09.50.

zona de espectadores 4 27 de mayo

Etapa cuatro

La cuarta jornada de competencia se caracteriza por constantes cambios de ritmo al transitar por imponentes paisajes del norte mendocino. Apenas en el inicio de la travesía, el recorrido trepa hasta superar los 3000 metros sobre el nivel del mar, en una sección típica de rally, con caminos sinuosos, retomes y precipicios profundos. Hay dos zonas de espectadores en Mendoza.

Cerros 7 Colores en Uspallata

En Uspallata, dejar RN7 y tomar por RP13 en dirección a “Cerro 7 Colores” y avanzar (desde YPF Uspallata) 13.7 Km hasta la zona de espectadores. Seguir indicaciones de Policía y Organización en el lugar para ubicarse correctamente. La hora aproximada de paso del primer competidor es 09.40

zona de espectadores 28 de mayo

Ruta Provincial 52

En Uspallata, dejar RN7 y tomar por OP53 en dirección a Villavicencio. Avanzar (desde YPF Uspallata) 18 Km para encontrar el ingreso a la zona de espectadores. Seguir instrucciones de Policía y Organización en el lugar para ubicarse correctamente. Se puede ingresar hasta las 9.45