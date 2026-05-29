Copa Libertadores: el cambio que desafía a la Lepra, por qué pueden repetirse los cruces y a quién favorece

La Copa Libertadores aprendió hace tiempo que el fútbol también se juega en las oficinas. Que detrás de cada bolilla hay millones de dólares, contratos televisivos y mercados que proteger. Y que, muchas veces, el azar también puede diseñarse.

Por eso, la edición actual vuelve a poner sobre la mesa una discusión que nació oficialmente en 2017, pero que tuvo su verdadero punto de quiebre dos años antes, cuando Boca y River se cruzaron demasiado temprano en aquellos octavos de final de 2015 que terminaron manchados por el escándalo del gas pimienta. Aquella serie no solo modificó la historia de ambos clubes: también alteró para siempre la estructura de la Libertadores.

Hasta entonces, el torneo premiaba el mérito deportivo de manera rígida. El mejor primero enfrentaba al peor segundo. No había sorteo puro ni margen para el espectáculo televisivo. Mucho menos para evitar que dos gigantes se eliminaran rápidamente entre sí. Boca hizo una fase de grupos perfecta y terminó “castigado” con River, que había clasificado con lo justo. Para la CONMEBOL y para las cadenas que sostenían económicamente el torneo, aquello encendió una alarma.

Desde 2017 todo cambió . Los octavos comenzaron a definirse mediante sorteo puro: cualquier primero puede enfrentar a cualquier segundo, incluso si compartieron grupo o son del mismo país. La Libertadores dejó de blindarse contra las revanchas inmediatas y empezó a abrazarlas. El negocio entendió algo antes que el reglamento: los clásicos venden, las historias repetidas generan morbo y por consiguiente audiencia , las revanchas multiplican el interés continental.

La edición 2026 ofrece un ejemplo perfecto de esa nueva lógica. Independiente Rivadavia y Cerro Porteño deberán volver a enfrentarse justamente con los equipos a los que habían logrado superar en la fase de grupos: Fluminense y Palmeiras. Una especie de segunda temporada inmediata, donde todo lo construido en seis partidos vuelve a ponerse en discusión apenas semanas después.

Pero en Sudamérica las revanchas nunca son idénticas. Porque entre la fase de grupos y los octavos aparece el mercado de pases. Y ahí es donde muchas veces comienza otra Libertadores, una menos romántica y bastante más desigual.

José Flaco López Palmeiras @Palmeiras

Los clubes brasileños llegan a esta instancia con una ventaja económica estructural. Palmeiras y Fluminense no solo tienen planteles más profundos: también poseen billeteras capaces de corregir errores en tiempo récord. Pueden incorporar jerarquía internacional, retener figuras y ampliar variantes cuando el torneo entra en zona de máxima presión.

En cambio, equipos como Independiente Rivadavia o incluso Cerro Porteño suelen jugar otra partida. La clasificación histórica muchas veces se transforma en vidriera, y sostener el plantel competitivo ya representa una batalla en sí misma. La diferencia presupuestaria convierte a la Libertadores en un torneo donde no alcanza solamente con haber sido mejor en la fase de grupos: hay que sobrevivir al poder económico que aparece después.

Ahí aparece una de las grandes contradicciones del formato moderno. El sorteo puro nació, en teoría, para democratizar los cruces y generar imprevisibilidad. Pero el contexto termina favoreciendo a quienes tienen más recursos para reinventarse de una ronda a otra.

Lepra sartori Fluminense Triunfazo de la Lepra en Brasil EFE

Por eso estos octavos tendrán un componente psicológico especial. Independiente Rivadavia ya sabe que puede competirle a Fluminense. Cerro Porteño ya conoce las grietas de Palmeiras. Sin embargo, los equipos brasileños también llegan con tiempo para corregir, reforzarse y transformar la versión que mostró debilidades en la fase inicial.



La Libertadores moderna funciona así: primero se juega en la cancha y después en el mercado.

Y quizás esa sea la verdadera herencia de aquel Boca-River de 2015. La Copa entendió que el espectáculo debía mantenerse vivo la mayor cantidad de tiempo posible. El problema es que, en esa búsqueda, las diferencias económicas entre unos y otros quedaron más expuestas que nunca.