Argentina clasificó a los cuartos de final del Mundial Junior: quién será su duro rival y cuándo jugarán Las Leoncitas

Tras una goleada por 8-0 frente a Gales, Las Leoncitas se metieron entre las ocho mejores del Mundial Junior de Hockey Chile 2025.

La Selección argentina junior dio un paso firme en su camino mundialista tras vencer 8-0 a Gales en el cierre de la fase de grupos del Mundial Junior de Hockey Chile 2025 . Con este triunfo, el combinado albiceleste terminó segundo en el Grupo B y se aseguró un lugar entre las ocho mejores selecciones del torneo.

Los goles fueron convertidos por las mendocinas Sol Guignet (x2) y Milagros Alastra, Zoe Díaz, Juana Castellaro, Catalina Stamati, Chiara Ambrosini y Lara Casas , en una actuación contundente que demostró el poder ofensivo del equipo dirigido por Juan Martín López .

El próximo desafío será de máxima exigencia: Argentina enfrentará a Alemania el lunes 8 de diciembre a las 20.15, en busca de un lugar en las semifinales.

En diálogo exclusivo con MDZ , el entrenador argentino analizó el cierre de la fase clasificatoria y destacó el enfoque del equipo: “Hoy necesitábamos ganar para meter a la Argentina entre los ocho primeros. En ningún momento hablamos de diferencia de gol, sabíamos que teníamos que ganar. Sabemos que este equipo está preparado para jugar cualquier cruce.”

López también hizo referencia al empate ante Bélgica y al deseo de recuperar sensaciones: “Creo que estábamos un poco en deuda con el partido ante Bélgica porque nos empataron faltando poco y en el último cuarto no pudimos jugar bien con la pelota. Hoy lo pudimos hacer, marcamos una buena diferencia y el primer objetivo está cumplido.”

argentina vs gales Juan Ignacio Saltiva / MDZ

Sobre el balance de esta primera etapa, el DT fue claro: “Es un balance muy bueno. Hicimos varios goles y nos hicieron solo uno. Sabíamos que el partido ante Bélgica iba a ser durísimo. Necesitábamos volver a jugar bien y ahora el próximo paso será estar entre los cuatro mejores.”

La palabra de Sol Guignet, autora del primer gol

argentina vs gales Juan Ignacio Saltiva / MDZ

La mendocina Sol Guignet, quien abrió el marcador en este duelo clave, también compartió sus sensaciones en exclusiva: “Estoy muy contenta, realmente. Nos propusimos esto y no hablamos de los goles que había que hacer. Solo queríamos volver a ganar confianza y hacer lo que veníamos entrenando, y por suerte lo cumplimos. Los goles llegaron solos.”

Respecto a la fase de grupos, la delantera destacó: “Fue una buena primera etapa para nosotras. Como dice nuestro entrenador, ahora arranca un nuevo torneo. Esta es la parte más linda y estamos muy preparadas y confiadas. Argentina siempre va a dar lo mejor para estar entre las cuatro mejores.”

argentina vs gales Juan Ignacio Saltiva / MDZ

Cómo quedó el Grupo B

Bélgica — 7 pts (+23)

Argentina — 7 pts (+21)

Gales — 3 pts (+7)

Zimbabue — 0 pts (–37)

Desde MDZ, continuará la cobertura exclusiva del recorrido de Las Leoncitas en su camino mundialista rumbo a las etapas decisivas del torneo.