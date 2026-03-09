Tres destinos de Argentina que enamoran a las parejas con paisajes únicos

Viajar en pareja suele tener un ingrediente especial. No se trata solo de cambiar de paisaje, sino de vivir momentos que quedan guardados en la memoria. Argentina ofrece una enorme diversidad de destinos capaces de transformar una escapada en una experiencia memorable.

Desde el extremo sur hasta la selva misionera, el país reúne escenarios donde la naturaleza y la tranquilidad crean el clima ideal para disfrutar de a dos. Entre las alternativas que más llaman la atención de quienes buscan un viaje romántico aparecen tres lugares que combinan paisajes impactantes con propuestas únicas: Ushuaia, Cataratas del Iguazú y El Calafate. Cada uno ofrece un entorno diferente, pero todos comparten la capacidad de sorprender.

En el extremo más austral del país, Ushuaia cautiva con una geografía imponente. Allí, la cordillera se encuentra con el mar en un escenario que mezcla montañas nevadas, bosques y aguas profundas del Canal Beagle.

Las parejas que visitan la ciudad suelen elegir excursiones que permiten conocer ese entorno de cerca. Uno de los recorridos más emblemáticos es el viaje en el Tren del Fin del Mundo, que atraviesa sectores del parque nacional y ofrece vistas panorámicas de los paisajes patagónicos.

Otra experiencia muy buscada es la navegación hacia el Faro Les Éclaireurs, un ícono del canal donde es posible observar colonias de lobos marinos y aves marinas. Para completar la jornada, muchos visitantes suben al glaciar Martial, desde donde se obtiene una vista privilegiada de la bahía.

La gastronomía local también forma parte del encanto. Productos como la centolla y el cordero patagónico suelen protagonizar cenas que combinan sabores regionales con vistas inolvidables.

Cataratas del Iguazú: la fuerza de la naturaleza en Argentina

En el norte del país, el espectáculo natural de las Cataratas del Iguazú ofrece uno de los paisajes más impactantes de Sudamérica. Dentro del Parque Nacional Iguazú se despliega un conjunto de 275 saltos de agua rodeados por selva subtropical.

El punto más impresionante es la Garganta del Diablo, una enorme caída de agua de unos 80 metros de altura que genera un sonido constante y una nube de vapor visible a gran distancia. El sistema de pasarelas permite recorrer distintos circuitos y acercarse a varios miradores.

Para quienes viajan en pareja existe una propuesta especial: el Paseo de Luna Llena. En determinadas noches del mes, los visitantes atraviesan la selva en el tren ecológico del parque y caminan hasta el balcón principal de la cascada bajo la luz natural de la luna. El contraste entre la oscuridad del entorno y el brillo del agua crea una atmósfera difícil de olvidar.

El Calafate: el espectáculo del hielo patagónico

En la Patagonia austral, El Calafate se transformó en uno de los destinos más buscados por quienes desean conocer glaciares. Desde esta localidad se accede al famoso Glaciar Perito Moreno, una inmensa masa de hielo que domina el paisaje frente al Lago Argentino.

El frente del glaciar alcanza unos cinco kilómetros de ancho y sus paredes se elevan más de 60 metros sobre el agua. A diferencia de muchos glaciares del mundo, este se mantiene activo y en movimiento constante. Los desprendimientos de bloques de hielo generan un estruendo que puede escucharse a varios kilómetros.

Las excursiones más elegidas incluyen caminatas sobre la superficie helada y navegaciones que se acercan a las paredes del glaciar. Desde el agua se observan formaciones de hielo azul profundo que se crean en la base.

Argentina posee destinos capaces de enamorar a cualquier viajero. Pero cuando se trata de viajes en pareja, lugares como Ushuaia, Iguazú y El Calafate tienen algo especial: paisajes que invitan a detenerse, mirar alrededor y compartir un momento único.