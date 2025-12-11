Argentina finalista del Mundial Junior: Las Leoncitas irán por la revancha ante Países Bajos

La Selección Argentina Junior femenina de hockey sobre césped volvió a hacer historia. Las Leoncitas derrotaron 3 a 0 a China en la semifinal del Mundial Junior 2025 disputado en el Estadio Nacional de Chile y se metieron en la gran final del próximo sábado 13 de diciembre a las 19:15, donde enfrentarán a Países Bajos en una reedición del clásico mundialista.
El equipo dirigido por Juan Martín López dominó el encuentro con autoridad y selló su clasificación entre las dos mejores selecciones juveniles del planeta. Los goles argentinos fueron convertidos por Zoe Díaz y por la mendocina Milagros Alastra, autora de un doblete determinante.
Milagros Alastra: “Desde el día uno entrenamos para jugar esta final”
Tras abrir el camino del triunfo en el segundo tiempo, Milagros Alastra habló en exclusiva con MDZ y expresó la emoción del plantel ante la clasificación: “Sabíamos que era un partido que iba a costar romper. Fue una semifinal del mundo, así que iba a ser duro, pero estamos contentas de habernos llevado el triunfo.
Te podría interesar
"Ahora toca pensar en el partido con Países Bajos y en esa final tan soñada, porque desde el día uno que nos empezamos a entrenar era para jugar ese partido. Vamos a prepararlo y a jugarlo. Estamos súper contentas de estar entre las dos mejores del mundo, porque el esfuerzo valió la pena y estamos felices”, expresó Alastra.
La victoria ante China ratificó el crecimiento del equipo en el torneo y alimentó el sueño de conseguir la tercera Copa del Mundo de la categoría.
Países Bajos, rival en la final tras un infartante duelo ante Bélgica
En la primera semifinal, Bélgica sorprendió al llevar a su clásico rival europeo hasta la definición por penales australianos, tras empatar sin goles durante el tiempo reglamentario. Sin embargo, Países Bajos se impuso por 3-0 en la tanda y consiguió el boleto a la final.
Será un duelo de alto voltaje: Argentina buscará revancha ante un rival que históricamente ha sido su principal adversario en los torneos internacionales juveniles.
Cobertura especial desde Chile
MDZ continuará con su cobertura exclusiva del recorrido de Las Leoncitas en el Mundial Junior 2025, siguiendo de cerca cada instancia del camino rumbo a la final más esperada del año.