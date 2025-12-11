Argentina finalista del Mundial Junior: Las Leoncitas irán por la revancha ante Países Bajos

Las Leoncitas vencieron 3-0 a China en la semifinal del Mundial Junior de Hockey 2025 y se clasificaron a la final. Ahora irán por la tercera copa del mundo.

La Selección Argentina Junior femenina de hockey sobre césped volvió a hacer historia. Las Leoncitas derrotaron 3 a 0 a China en la semifinal del Mundial Junior 2025 disputado en el Estadio Nacional de Chile y se metieron en la gran final del próximo sábado 13 de diciembre a las 19:15, donde enfrentarán a Países Bajos en una reedición del clásico mundialista.

El equipo dirigido por Juan Martín López dominó el encuentro con autoridad y selló su clasificación entre las dos mejores selecciones juveniles del planeta. Los goles argentinos fueron convertidos por Zoe Díaz y por la mendocina Milagros Alastra, autora de un doblete determinante.

LEONCITAS Juan Ignacio Saltiva / MDZ Milagros Alastra: “Desde el día uno entrenamos para jugar esta final” argentina vs china Juan Ignacio Saltiva / MDZ Tras abrir el camino del triunfo en el segundo tiempo, Milagros Alastra habló en exclusiva con MDZ y expresó la emoción del plantel ante la clasificación: “Sabíamos que era un partido que iba a costar romper. Fue una semifinal del mundo, así que iba a ser duro, pero estamos contentas de habernos llevado el triunfo.

"Ahora toca pensar en el partido con Países Bajos y en esa final tan soñada, porque desde el día uno que nos empezamos a entrenar era para jugar ese partido. Vamos a prepararlo y a jugarlo. Estamos súper contentas de estar entre las dos mejores del mundo, porque el esfuerzo valió la pena y estamos felices”, expresó Alastra.

La victoria ante China ratificó el crecimiento del equipo en el torneo y alimentó el sueño de conseguir la tercera Copa del Mundo de la categoría.