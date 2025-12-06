Las Leoncitas hoy van por todo para ser punteras del Grupo B y sellar su pase a cuartos: horario, rival y TV

Las Leoncitas enfrentan esta tarde a Gales en su última fecha de la fase de grupos del Mundial Junior de Hockey Chile 2025.

Las Leoncitas regresan este viernes al Estadio Nacional para disputar un partido decisivo en el Mundial Junior de Hockey sobre Césped Chile 2025 . Desde las 20.15, el conjunto dirigido por Juan Martín López enfrentará a Gales , en un duelo clave que definirá quién se queda con la cima del Grupo B y el pase directo a los cuartos de final.

El encuentro se llevará a cabo en el Centro de Entrenamientos y Competencias Claudia Schüler , ubicado en el Parque Estadio Nacional de Santiago, uno de los complejos deportivos más imponentes y modernos del país anfitrión.

Los hinchas podrán seguir la transmisión en vivo a través de Disney+, disponible mediante el pack premium de la plataforma.

Más temprano, desde las 15.45 , se medirán Zimbabue y Bélgica . El conjunto africano ya no tiene chances en el torneo, mientras que Bélgica pelea mano a mano con Argentina por el liderazgo del grupo.

Argentina — 4 pts (+13)

Bélgica — 4 pts (+2)

Gales — 3 pts (+1)

Zimbabue — 0 pts (–16)

Con estos números, Argentina depende de sí misma: una victoria la dejaría como puntera, mientras que un empate la obliga a esperar el resultado de Bélgica.

las leoncitas Juan Ignacio Saltiva / MDZ

Todo o nada para seguir soñando

El equipo argentino llega con un rendimiento sólido, tras una goleada en el debut y un empate de alto nivel ante Bélgica. Hoy, Las Leoncitas buscarán dar un paso más en su camino mundialista, afianzarse entre las mejores del torneo y asegurar su boleto a los cuartos.

Desde MDZ, continuará la cobertura exclusiva del recorrido de Las Leoncitas en Chile 2025.