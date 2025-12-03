Las Leoncitas debutaron con goleada en el Mundial Junior de Hockey 2025 y ya piensan en Bélgica

La selección argentina Sub 21 venció 13-0 a Zimbabue en su debut en el Mundial Junior de Hockey Chile 2025.

La ilusión argentina tuvo un arranque perfecto. Las Leoncitas comenzaron este martes 2 de diciembre su participación en el Mundial Junior de Hockey sobre Césped Chile 2025 con una victoria contundente por 13 a 0 ante Zimbabue , en el Estadio Nacional de Santiago. El equipo dirigido por Juan Martín López impuso su jerarquía desde el inicio y cerró una actuación impecable.

Los goles albicelestes fueron obra de Catalina Stamati , Lourdes Pisthon (3) , Pilar Pisthon , las mendocinas Milagros Alastra (2) y Sol Guignet (2) , Chiara Ambrosini (3) y Delfina Persoglia , en un debut que mostró la potencia ofensiva y la solidez colectiva del plantel.

La mendocina y autora de dos goles en la victoria por 13-0 ante Zimbabue , Sol Guignet dialogó en exclusiva con MDZ y compartió sus sensaciones tras el primer paso del seleccionado argentino.

“Es parte del debut mis nervios, la ansiedad, el querer hacer goles, pero creo que en el segundo cuarto entendimos que, si era con paciencia, se nos iba a abrir, y al final se demostró”, expresó Guignet al analizar el arranque del partido, en el que Argentina terminó imponiendo su ritmo y contundencia.

La joven atacante marcó dos tantos, uno tras un rebote y el otro de córner corto. Sobre su desempeño, remarcó: “Lo viví con tranquilidad y estoy segura de que, si estoy donde tengo que estar, va a entrar”. Su presencia en el área fue determinante en un equipo que mostró solidez, profundidad ofensiva y una clara identidad de juego desde el comienzo del certamen.

Con el debut superado, la mirada del plantel se enfoca ahora en el próximo desafío: Bélgica, que también ganó en su presentación y se perfila como el rival más fuerte de la zona.

Guignet lo tiene claro: “Sabemos que es el partido más duro de la zona y nosotras vinimos a buscar ese partido. Ajustaremos detalles, concentradas y hacer lo que nos piden”, sostuvo, consciente del alto nivel que exigirá el encuentro del jueves.

Cómo quedó el Grupo B tras la primera fecha

Más temprano, Bélgica venció 3-1 a Gales, por lo que Argentina encabeza el Grupo B con mejor diferencia de gol. Así están las posiciones tras la primera jornada:

Argentina — 3 pts (+13)

Bélgica — 3 pts (+3)

Gales — 0 pts (–2)

Zimbabue — 0 pts (–13)

La acción continuará este jueves, cuando Zimbabue y Gales abran la segunda fecha desde las 15.45.

Una final anticipada: Argentina vs. Bélgica

El plato fuerte de la jornada será el duelo entre Las Leoncitas y Bélgica, programado para las 20.15 en el Estadio Nacional de Chile. El encuentro promete un nivel altísimo de competitividad, ya que ambos seleccionados llegan con triunfos y buscan encaminar la clasificación a la siguiente fase.

argentina vs zimbabue Juan Ignacio Saltiva / MDZ

Con un comienzo inmejorable y el ánimo en alza, Argentina ya se enfoca en sostener su protagonismo y reafirmar su candidatura en el certamen juvenil más importante del hockey femenino.

Desde MDZ, continuará la cobertura exclusiva del recorrido de Las Leoncitas en su camino mundialista.