"Ilusión Argentina": la Selección subió un nuevo video para el Mundial hecho íntegramente con inteligencia artificial
La Selección argentina compartió un nuevo clip institucional de cara al inicio del Mundial, que tiene a la "Scaloneta" como protagonista.
La Selección argentina ya se prepara en Kansas City para el debut en el Mundial 2026 contra Argelia, que será exactamente dentro de dos semanas, el martes 16 de junio. Y mientras el plantel y cuerpo técnico se abocan a los entrenamientos, el equipo de marketing hace de las suyas.
Este martes por la noche, la cuenta oficial de la Albiceleste compartió en redes un nuevo video institucional para comenzar a crear ambiente mundialista. La particularidad de este, a diferencia del que subieron para anunciar la lista de 26, es que está hecho íntegramente con inteligencia artificial.
El nuevo video de la Selección argentina hecho con Inteligencia Artificial
El mismo se ambienta en Pujato, donde un hombre mayor toma mate mientras escucha en la radio que el país todavía no entró en clima de Copa del Mundo. De repente, abre un mensaje que dice: "El tren no pasa dos veces; la Scaloneta sí. Ya vas a saber cuándo ponerla en marcha". La firma: "Lionel Scaloni".
Tras esto, se dirige a un granero del que saca un micho ploteado los colores celeste y blanco y distintos detalles que remiten a la historia grande de la Selección. Al frente, el nombre del vehículo: La Scaloneta. "Andarás bien, por la del 26 ¡Unidos por un mismo sueño, ponemos primera y arrancamos!", reza el posteo, parafraseando a Pappo.
Más allá del contenido, el hecho de que hubieran elegido hacerlo todo con inteligencia artificial generó comentarios encontrados en redes. De todos modos, la producción hasta decidió jugar con eso, ya que el video comienza con la sigla IA, la cual luego se transforma en "Ilusión Argentina". Y para cerrar, un cartel de "Continuará...", por lo que muy probablemente vuelvan a subir nuevos clips con esta estética y personajes.