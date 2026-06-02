Mundial 2026: los requisitos que deben cumplir los argentinos para ingresar a México

La ilusión de viajar al Mundial 2026 ya empezó a movilizar a miles de argentinos. Algunos siguen de cerca la venta de entradas, otros comparan precios de vuelos y alojamientos, mientras que muchos comenzaron a prestar atención a un aspecto que suele quedar para el final.

La documentación necesaria para ingresar a México puede terminar siendo tan importante como el propio pasaje cuando llega el momento de viajar. A diferencia de lo que ocurre con otros destinos de la región, ingresar a México implica atravesar controles migratorios donde las autoridades pueden solicitar información adicional además del pasaporte. Por eso, especialistas en viajes recomiendan preparar la documentación con anticipación y evitar confiarse únicamente porque se trata de un viaje turístico o vinculado al Mundial.

Para ingresar a México, los ciudadanos argentinos necesitan contar con un pasaporte vigente durante toda la estadía. Actualmente no se exige visa para viajes de turismo de corta duración, una ventaja que simplifica el ingreso para quienes planean asistir a los partidos o recorrer el país durante el torneo.

Sin embargo, la exención de visa no significa que el ingreso esté garantizado de manera automática. La decisión final siempre queda en manos de las autoridades migratorias mexicanas, que pueden realizar preguntas sobre el motivo del viaje, el tiempo de permanencia y los planes previstos durante la estadía.

Los documentos que pueden pedirte al llegar

Uno de los puntos que más recomiendan revisar las agencias de viaje es la documentación complementaria. Al arribar al país, los agentes migratorios pueden solicitar comprobantes de alojamiento, reservas hoteleras, pasajes de regreso o continuación del viaje y evidencia de solvencia económica para afrontar los gastos durante la permanencia.

También es habitual que consulten sobre el itinerario previsto, especialmente durante períodos de alta demanda internacional como el Mundial. Por esa razón, llevar impresas o descargadas las reservas y comprobantes suele facilitar el proceso de ingreso.

Además, quienes viajen con escalas en otros países deberán verificar los requisitos migratorios de cada destino involucrado en el trayecto. En algunos casos, los controles pueden comenzar incluso antes de abordar el vuelo hacia México.

La importancia de la planificación

Las autoridades migratorias mexicanas recomiendan que los viajeros revisen con tiempo la vigencia de su pasaporte y la documentación necesaria para acreditar el propósito del viaje. Un error frecuente es descubrir pocos días antes de la partida que el documento está próximo a vencer o que faltan comprobantes importantes para presentar ante Migraciones.

La cercanía del Mundial también podría generar un aumento significativo en el flujo de turistas hacia las ciudades sede. Eso implica aeropuertos más concurridos, controles más exigentes y una mayor atención sobre la documentación presentada por los visitantes internacionales.

Por ese motivo, quienes planean acompañar a la Selección o disfrutar del torneo desde México tienen una tarea previa tan importante como conseguir entradas. Revisar los papeles, confirmar las reservas y organizar toda la documentación puede marcar la diferencia entre comenzar el viaje sin sobresaltos o enfrentar inconvenientes inesperados apenas aterrizar en el país.