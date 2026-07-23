El fútbol fue la excusa, las redes hicieron el resto

Tras el Mundial, el debate futbolístico dio paso a insultos, IA y desinformación. La economía de la atención convirtió la rivalidad en negocio.

Durante la previa, Argentina y España vivieron una final del mundo como se viven los grandes partidos: con bromas, apuestas entre amigos, discusiones de futbol y ese orgullo inevitable que despierta la camiseta. Nada demasiado diferente a cualquier definición importante.

El cambio llegó después del pitazo final. En cuestión de horas, las redes sociales dejaron atrás el análisis del partido y se transformaron en otro escenario de disputa. Circularon insultos, videos manipulados, imágenes creadas con inteligencia artificial, acusaciones de racismo y campañas de desprestigio. Lo importante ya no era quién había jugado mejor, sino quién conseguía imponer una derrota simbólica al rival. La final terminó en Nueva Jersey. La confrontación apenas comenzaba en internet.

El partido continúa en otra cancha España ganó el Mundial y Argentina perdió una final dolorosa. Hace algunos años, esa habría sido la historia completa. Hoy apenas representa el primer capítulo. El fútbol dejó de terminar cuando el árbitro señala el final. Las plataformas prolongan el partido durante días o semanas, desplazando la discusión desde lo deportivo hacia lo identitario. El rival deja de ser un seleccionado y pasa a representar aquello que creemos defender: identidad, orgullo e historia. La camiseta deja de vestir solamente a once futbolistas y comienza a cargar emociones, recuerdos y pertenencias. Por eso una crítica puede sentirse como un ataque y una derrota puede adquirir un significado que supera ampliamente al deporte.

El fútbol dejó de terminar cuando el árbitro señala el final. Las plataformas prolongan el partido durante días o semanas. Archivo. Cuando la rivalidad se convierte en negocio El conflicto no fue impulsado únicamente por usuarios anónimos. Streamers, influencers y figuras mediáticas participaron activamente de la escalada. Durante la previa, algunos creadores argentinos utilizaron provocaciones contra España como parte del espectáculo (“hay que boludearlos”). Tras la derrota, otros alimentaron discursos de victimismo o conspiraciones. Del lado español, varias celebraciones trascendieron la victoria deportiva para convertirse en una forma de ridiculización del rival, reactivando viejos prejuicios sobre la Argentina. ¿Por qué sucede esto? Porque la indignación funciona. En la economía de la atención, generar enojo produce interacción, seguidores y visibilidad. Algunos buscan fortalecer comunidades cerradas, otros aprovechan el momento para crecer y algunos convierten la rivalidad en una herramienta de posicionamiento cultural o político. El conflicto deja de ser una consecuencia y pasa a convertirse en un recurso rentable.

El negocio de la indignación Durante mucho tiempo pensamos que las plataformas digitales existían principalmente para conectar personas. Hoy sabemos que también administran emociones. Los algoritmos no necesitan crear un conflicto. Les basta con amplificar aquello que genera reacción. La indignación tiene una ventaja sobre la reflexión: se comparte más rápido, genera más respuestas y mantiene a las personas conectadas durante más tiempo. El fútbol es el escenario perfecto para esa dinámica. Reúne identidad, pasión y millones de personas dispuestas a defender aquello que sienten como propio. El conflicto se alimenta casi solo.