Por qué Alex Arce se metió en la historia grande del fútbol mendocino

Finalmente Gustavo Alfaro , seleccionador de Paraguay , se inclinó por la presencia del atacante de la Lepra por sobre la de otros delanteros del vecino país que también cuentan con un buen presente futbolístico.

Durante la actual temporada, Arce anotó 11 tantos sobre 15 partidos disputados entre torneos locales e internacionales, además de haber participado del ciclo Alfaro en buena parte de los encuentros que disputó el combinado guaraní.

Con su convocatoria para disputar el Mundial 2026 , el delantero de Independiente Rivadavia se metió en el salón de la fama del fútbol mendocino ya que se transformó en el primer representante en formar parte de la máxima cita en los últimos 92 años.

Roberto Irañeta y Urbieta Sosa Roberto Irañeta y Constantino Urbieta Sosa, últimos jugadores del fútbol mendocino en disputar un Mundial.

Los últimos futbolistas que se encontraban jugando en el fútbol local al momento de ser convocados para un Mundial fueron Roberto Irañeta, puntero de Gimnasia y Esgrima y Constantino Urbieta Sosa, mediocampista que formaba parte del plantel de Godoy Cruz, quienes disputaron el campeonato de Italia 1934 para la selección argentina. Ahora, casi un siglo después, el artillero del CSIR podrá sentarse en la mesa.

El camino de Paraguay en el Mundial

Después de un proceso eliminatorio con altibajos, pero en donde se logró el objetivo de volver a un Mundial después de 16 años, la Albirroja formará parte del grupo D y enfrentará a Estados Unidos, Turquía y Australia.

El debut será el viernes 12 ante el combinado anfitrión en Inglewood, después será el turno de enfrentar al conjunto europeo, el sábado 20 en Santa Clara, y el cierre será contra los oceánicos, el jueves 25 en el mismo lugar.