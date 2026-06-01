Mundial 2026: cómo comprar entradas de último momento sin caer en estafas

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y miles de hinchas ya miran el calendario, las sedes y los precios para intentar conseguir una entrada. FIFA abrió la venta hace varios meses y todavía quedan tickets disponibles para distintos partidos, pero la demanda crece a medida que se acerca el inicio de la Copa del Mundo.

Ese interés también abre la puerta a un problema cada vez más común: las ofertas falsas. En redes sociales, grupos de WhatsApp o páginas no oficiales suelen aparecer supuestas entradas más baratas, promociones difíciles de comprobar o vendedores que prometen lugares para partidos muy buscados. Por eso, antes de pagar, la primera recomendación es revisar si la operación se hace dentro de los canales habilitados.

Afortunadamente, FIFA tiene un sitio web oficial para comprar entradas del Mundial 2026 y también para acceder al mercado oficial de reventa. La compra debe hacerse desde FIFA.com/tickets, donde los usuarios pueden revisar los partidos disponibles, elegir ubicación dentro del estadio y acceder a tickets autorizados según la fase de venta vigente.

Ese sistema es clave porque permite operar dentro de un entorno habilitado por la organización y reduce el riesgo de pagar por entradas falsas, duplicadas o inválidas. La actual etapa de ventas de última hora abrió el 1 de abril de 2026 y seguirá activa hasta el final del torneo, siempre según disponibilidad.

Cuánto cuestan las entradas para el Mundial 2026

Los precios muestran por qué las estafas pueden resultar tentadoras para muchos hinchas. En la fase de grupos hubo entradas desde unos 60 dólares, pero los partidos más buscados tienen valores mucho más altos. A medida que avanza el torneo, los montos también suben: en octavos de final pueden rondar entre 170 y casi 1.000 dólares, en cuartos aparecen tickets cercanos a 1.800 dólares y en semifinales algunos lugares superan los 3.000 dólares.

La final del Mundial 2026 es el caso más extremo, con entradas que pueden acercarse a los 8.000 dólares en las mejores ubicaciones. Esa diferencia de precios explica por qué aparecen supuestos vendedores que ofrecen tickets a valores muy inferiores. Sin embargo, cuando una oferta parece demasiado conveniente para un partido de alta demanda, conviene tomarla como una señal de alerta.

La selección argentina es un buen ejemplo de esa demanda. En el sitio oficial todavía aparecen entradas para el debut ante Argelia, que se jugará el martes 16 de junio de 2026 en Kansas City. Según las ubicaciones disponibles vistas en FIFA Tickets, los valores van desde 625 dólares en categoría 2 hasta 825 dólares en categoría 1.

También quedan lugares en sectores preferenciales ubicados cerca del campo de juego. En esas zonas, conocidas como “zona delantera”, las entradas para Argentina ante Argelia cuestan entre 1.980 y 2.475 dólares. Esos valores, muy superiores a los tickets más económicos de la fase de grupos, ayudan a entender por qué muchos hinchas buscan alternativas, aunque no todas sean seguras.

Partidos agotados y alta demanda en el Mundial 2026

La disponibilidad no es igual para todos los partidos. FIFA ya reportó encuentros agotados o con muy pocas entradas para la fase de grupos, especialmente en juegos de selecciones anfitrionas y de equipos con gran convocatoria. También hubo una demanda muy alta para partidos de Argentina, Brasil y México.

Ese escenario vuelve más riesgosa la compra por fuera del sistema oficial. Cuando un partido figura agotado o tiene precios elevados, suelen aparecer publicaciones que prometen entradas “garantizadas” o más baratas. El problema es que esos tickets pueden no existir, haber sido vendidos más de una vez o no estar habilitados para ingresar al estadio.

Cómo evitar estafas con las entradas para el Mundial 2026

Para comprar entradas del Mundial 2026 sin caer en estafas, la regla principal es simple: no pagar por canales informales. Eso incluye publicaciones en Instagram o Facebook, mensajes privados, grupos de WhatsApp, transferencias a cuentas personales o capturas de pantalla que se presentan como comprobantes.

También es clave revisar la dirección web antes de ingresar datos personales o pagar. La compra debe hacerse desde FIFA.com/tickets y no desde páginas con nombres parecidos, enlaces enviados por desconocidos o sitios que imitan el diseño de FIFA. Si la operación se corre del canal oficial, el riesgo queda del lado del comprador.

El Mundial 2026 será el más grande de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos repartidos entre Estados Unidos, México y Canadá. Esa magnitud explica la demanda, los precios altos y la aparición de intentos de fraude. Por eso, más allá del partido elegido, la recomendación es comprar solo en el sitio oficial y desconfiar de cualquier oferta que prometa entradas imposibles de verificar.