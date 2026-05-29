Mundial 2026: el truco de Google para seguir cada gol y partido en tiempo real

Con el inicio del Mundial 2026 el 11 de junio, millones de aficionados buscan mantenerse al tanto de cada partido y cada gol . Google ofrece un truco sencillo que permite seguir el torneo en tiempo real sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales. Al escribir “ Mundial 2026 ” en el buscador, los usuarios acceden a un panel especial que integra notificaciones, marcadores y resúmenes de manera inmediata.

Para quienes utilizan Android , Google permite fijar el marcador en vivo de cualquier partido directamente en la pantalla. Esta función crea una burbuja flotante que se mantiene visible mientras se usan otras aplicaciones y se actualiza automáticamente con goles, tarjetas y cambios en el marcador.

En los dispositivos iOS , o para quienes prefieren no tener elementos flotantes, existe la alternativa de activar notificaciones específicas. Basta con buscar el torneo o un equipo particular y tocar el ícono de campana en el panel de resultados. Desde allí se pueden seleccionar los partidos que interesan y recibir alertas push sobre goles, tarjetas, inicio del segundo tiempo y finalización de los encuentros. Esta función garantiza estar informado incluso si el teléfono no se está utilizando activamente.

Panel interactivo: estadísticas, videos y clasificación al instante

El panel de Google ofrece mucho más que marcadores: incluye resúmenes en video de los goles, estadísticas minuto a minuto y el estado actualizado de los grupos y llaves eliminatorias. La información sobre posesión, tiros a puerta, alineaciones y probabilidades de victoria se actualiza constantemente, evitando la necesidad de acceder a portales externos.

Los clips oficiales y resúmenes de los goles se integran directamente en los resultados de búsqueda, permitiendo ponerse al día en segundos. Además, la sección Discover dentro de la app de Google genera automáticamente tarjetas con jugadas destacadas según las búsquedas recientes y los intereses del usuario.

Mundial 2026-Celulares - Interna 3 Google Assistant facilita consultas por voz y alertas personalizadas, mejorando la experiencia del Mundial 2026. Shutterstock

Google Assistant y personalización de alertas

Para quienes no pueden mirar la pantalla en todo momento, Google Assistant ofrece una alternativa práctica mediante comandos de voz. Con frases como “¿quién metió gol en el partido de España?” o “¿cómo va el partido del Mundial ahora?”, el asistente proporciona respuestas orales actualizadas al instante. También es posible consultar el calendario completo del torneo y planificar los partidos que no se quieren perder.

Todas estas funciones están integradas en el buscador y la aplicación móvil de Google, eliminando la necesidad de descargar apps adicionales o crear cuentas. Desde marcadores flotantes hasta notificaciones push y comandos de voz, la compañía tecnológica facilita que los fanáticos sigan cada jugada del Mundial 2026, ya sea que estén en casa, en el trabajo o en movimiento.

Con estas herramientas, Google asegura que ningún gol ni momento destacado pase desapercibido durante el torneo, combinando tecnología y practicidad para mejorar la experiencia de los aficionados al fútbol.