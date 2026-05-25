Los celulares Motorola que más se venden en Mercado Libre y cuestan menos de lo esperado

Cambiar el celular volvió a convertirse en una decisión que muchos estiran hasta el límite. Pantallas rotas, baterías que duran cada vez menos y equipos que empiezan a colgarse conviven con precios que no paran de subir. En ese escenario, hay una marca que sigue apareciendo fuerte entre las búsquedas de Mercado Libre: Motorola .

Y no precisamente por sus modelos más caros. En las últimas semanas, tres equipos de la marca quedaron entre los más vendidos de la plataforma. Lo llamativo es que ninguno pertenece a la gama premium. Al contrario. Son teléfonos apuntados a usuarios que priorizan batería, espacio, cámara aceptable y, sobre todo, cuotas. Algunos incluso arrancan cerca de los $200.000, una cifra que hoy, dentro del mercado de smartphones, empieza a verse como “económica”.

El Moto E15 se convirtió en una de las sorpresas del ranking. No tiene especificaciones espectaculares ni apunta a competir con teléfonos de alta gama. Aun así, empezó a aparecer cada vez más en publicaciones destacadas y rankings de ventas.

Parte de eso tiene que ver con el precio. Dependiendo de la tienda y las promociones bancarias, el equipo puede conseguirse alrededor de los $200.000 . Para muchos usuarios, eso alcanza para resolver el uso cotidiano sin demasiadas vueltas: WhatsApp, redes sociales, videos, alguna foto y aplicaciones básicas.

Tiene pantalla grande, batería de más de 5.000 mAh y un diseño bastante más moderno de lo que solía verse en la línea económica de Motorola. En foros y redes, varios usuarios remarcan algo parecido: ya no buscan “el mejor celular”, sino uno que funcione bien y no obligue a endeudarse.

El Moto G56 se metió entre los favoritos

Más arriba aparece el Moto G56 5G, uno de los modelos que más movimiento tuvo durante mayo. Ahí Motorola apunta a otro público: personas que consumen mucho contenido, juegan desde el celular o quieren un equipo más rápido sin irse a precios imposibles.

El teléfono viene con pantalla de 120 Hz, conectividad 5G y 256 GB de almacenamiento. Pero hay otro detalle que ayudó bastante en las ventas: varios vendedores empezaron a ofrecerlo con descuentos agresivos y cuotas largas. En algunos casos, llegó a aparecer con rebajas importantes durante promociones especiales.

motorola celulares Imagen creada IA

Motorola viene aprovechando algo que otras marcas todavía no terminaron de resolver en Argentina: stock relativamente estable y presencia fuerte en tiendas online. Eso hace que muchos compradores terminen yendo a lo seguro, sobre todo cuando necesitan cambiar el equipo rápido.

Un clásico que sigue vendiendo

El otro modelo que todavía se mantiene firme es el Moto G15. Aunque ya aparecieron versiones más nuevas, el teléfono sigue moviendo muchas ventas en Mercado Libre. Tiene una combinación bastante buscada en la gama media: buena batería, cámara de 50 megapíxeles y almacenamiento suficiente para el uso diario.

En realidad, el fenómeno no pasa solamente por Motorola. Lo que está cambiando es la manera en que la gente compra tecnología. Hace unos años, buena parte del mercado perseguía celulares premium. Hoy el foco parece estar en otra parte: cuánto dura la batería, si tiene cuotas y cuánto tiempo puede aguantar antes de volver a cambiarlo.