Aerolíneas Argentinas canceló vuelos para el Mundial 2026: cuáles y qué pasa con los que tenían pasajes

Aerolíneas Argentinas canceló los vuelos al Mundial 2026 que iban a operar entre determinadas provincias del interior del país hacia una de las sedes. La compañía llevó a cabo la medida a menos de dos semanas del inicio de la Copa del Mundo, dejando a miles de pasaros con incertidumbre sobre su viaje.

De acuerdo con lo informado, Aerolíneas Argentina s canceló todos los vuelos a Miami que tenían previsto salir desde los aeropuertos de Córdoba, Rosario y Tucumán por el inicio del Mundial 2026 -que comienza el 11 de junio en las sedes de Estados Unidos, Córdoba y México-.

Los vuelos entre los aeropuertos del interior y Miami habían sido anunciados en febrero y estaban previstos para operar desde el 8 de junio a bordo de aviones Boeing 737-MAX 8, con una escala técnica en Punta Cana. En ese contexto, Córdoba contaría con dos frecuencias semanales los lunes y miércoles; Rosario, tres vuelos semanales los martes, viernes y domingos; y Tucumán, dos vuelos semanales los jueves y sábados.

Algunos vuelos entre Argentina y Estados Unidos se vieron afectados de cara al Mundial 2026.

La iniciativa tenía como objetivo facilitar el traslado de hinchas y viajeros del interior del país hacia Estados Unidos durante la competencia, sumándose a los vuelos especiales programados desde Buenos Aires hacia Dallas y Kansas para acompañar a la selección argentina durante la fase de grupos.

Qué hago si ya tengo pasajes para el Mundial 2026

Para traer calma a los pasajeros, desde Aerolíneas Argentinas informaron que aquellos que ya adquirieron sus boletos para los vuelos que fueron cancelados, serán reubicados en partidas desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, sin costo adicional.

Por qué Aerolíneas Argentinas canceló vuelos para el Mundial 2026

La línea aérea explicó que la cancelación responde a los sostenidos aumentos en el precio del combustible, provocados por la guerra en Medio Oriente, que afectaron la rentabilidad proyectada de los vuelos desde el interior. En consecuencia, la operación se centralizará en Ezeiza, con refuerzos durante las fechas centrales del Mundial y vuelos especiales hacia las ciudades donde jugará Argentina.

Cuáles son los vuelos especiales para el Mundial 2026

Los vuelos especiales desde Buenos Aires incluirán dos partidas hacia Kansas, vinculadas al partido entre Argentina y Argelia, que se disputará el 16 de junio. Uno de estos vuelos llegará el día previo al encuentro y el otro el mismo día del partido. Asimismo, se prevén cuatro vuelos especiales hacia Dallas, vinculados a los compromisos del equipo frente a Austria, el 22 de junio, y frente a Jordania, el 27 de junio.

La compañía detalló que la centralización de operaciones permitirá ofrecer mayor conectividad desde Ezeiza, optimizar los recursos disponibles y asegurar transporte para los hinchas que acompañarán a la selección.