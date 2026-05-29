Hizo 350 payanitas y ganó un Smart TV en el Mundial organizado por SurMotors y MDZ

El primer Mundial de Payanitas de Mendoza ya tiene campeón. Este martes, la sucursal de SurMotors en Godoy Cruz fue escenario de una jornada cargada de competencia, diversión y clima mundialista, en un evento organizado junto a MDZ que reunió a participantes y espectadores alrededor de un clásico desafío futbolero: hacer la mayor cantidad de payanitas.

La gran final se realizó desde las 18 en la concesionaria ubicada sobre Avenida San Martín 540 y fue transmitida en vivo a través de TikTok e Instagram, donde se pudo seguir la competencia en tiempo real.

Allí, los diez finalistas seleccionados previamente demostraron su habilidad con la pelota frente al público y a las personas que se encontraban en la sucursal acompañando la jornada.

Antes de comenzar la competencia, Adolfo Battistini, gerente comercial de SurMotors, dio la bienvenida a los presentes y celebró la realización del evento. “Somos los primeros en unirnos a este Mundial de Payanitas y esperamos estar en muchos más”, expresó. Además, recordó que durante el Mundial 2026 quienes compren un vehículo en SurMotors recibirán un televisor para disfrutar la competencia.

La competencia comenzó con un sorteo en vivo en el que se fue definiendo el turno de cada participante a medida que se extraían los nombres. Además, durante la jornada también se sortearon pelotas entre las personas que asistieron al evento.

El evento contó además con un jurado integrado por Selene Jaliff y Darío Sarmiento, comerciales de MDZ, junto a Franco Di Santo, exjugador de fútbol profesional, y Pachy Leiva, reconocido en redes sociales por haberse vuelto viral el año pasado al cumplir el desafío de realizar una payanita por día durante 365 días consecutivos.

Mundial de Payanitas (15) Julieta Caballero - MDZ

Los integrantes del jurado acompañaron toda la jornada y fueron los encargados de seguir de cerca el desempeño de los participantes en esta primera edición del Mundial de Payanitas.

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El gran ganador de la noche fue Valentín Serrano, de 18 años, quien se impuso en la competencia tras alcanzar las 350 payanitas y se llevó el premio principal: un Smart TV ideal para empezar a palpitar el Mundial 2026.

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El segundo puesto fue para Juan Ignacio Vargas, con 303 payanitas, mientras que el tercer lugar quedó en manos de Juan Cruz Serrano, quien alcanzó las 156. Ambos se llevaron un par de botines para seguir demostrando su destreza con la pelota.

El Mundial de Payanitas surgió como una propuesta para revivir un clásico juego futbolero y transformarlo en una competencia abierta para los mendocinos. La convocatoria tuvo gran repercusión y reunió a participantes de distintas edades que buscaron demostrar su habilidad.

Durante toda la jornada se vivió un ambiente festivo, con público alentando, desafíos en vivo y mucha pasión futbolera. Desde la organización destacaron la participación de los competidores y el entusiasmo de quienes acompañaron el evento.

Con esta iniciativa, MDZ y SurMotors apostaron por combinar entretenimiento, deporte y comunidad en una experiencia distinta que logró convertir a las tradicionales payanitas en el centro de una verdadera fiesta mundialista.

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