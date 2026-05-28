Quiénes son los 8 jugadores que tenían chances de llegar al Mundial y no fueron convocados por Scaloni

La confirmación de la lista definitiva de la Selección argentina para el Mundial 2026 dejó mucho más que alegría e ilusión entre los hinchas. Como sucede en cada gran cita internacional, también hubo lugar para las desilusiones, especialmente entre aquellos futbolistas que estuvieron cerca de meterse en la nómina final de Lionel Scaloni, pero terminaron quedando afuera en el último recorte.

El entrenador campeón del mundo esperó hasta último momento para definir varios lugares del plantel. Entre cuestiones físicas, decisiones tácticas y rendimientos recientes, el cuerpo técnico analizó distintas alternativas antes de anunciar a los 26 elegidos que buscarán defender el título conseguido en Qatar 2022.

Uno de los casos más resonantes fue el de Marcos Acuña. El lateral izquierdo aparecía con posibilidades concretas de integrar la convocatoria y Scaloni lo siguió de cerca hasta último momento. Sin embargo, finalmente decidió no incluirlo en la lista definitiva, en una de las ausencias que más sorprendió a los hinchas.

Otro de los nombres que había generado expectativa era el de Juan Ignacio Giay. El defensor venía siendo observado por el cuerpo técnico debido a su proyección y polifuncionalidad, pero no logró quedarse con un lugar dentro del plantel mundialista.

En la mitad de la cancha también quedaron varios futbolistas con ilusiones truncas. Máximo Perrone era uno de los jóvenes apuntados como posible alternativa en el mediocampo, mientras que Franco Mastantuono aparecía como una de las grandes apuestas a futuro de la Selección. Finalmente, ambos quedaron fuera de la convocatoria definitiva.

La lista de bajas también incluyó a Benjamín Prestianni, Emiliano Buendía y Matías Soulé. Los tres futbolistas habían sido seguidos por Scaloni y su cuerpo técnico durante los últimos meses, aunque la fuerte competencia interna y la experiencia de otros jugadores terminaron inclinando la balanza en favor de otros nombres.

Otro caso que llamó la atención fue el de Marcos Senesi. El defensor había tenido participación en anteriores convocatorias y aparecía como una opción importante dentro de la rotación defensiva. Sin embargo, tampoco consiguió superar el último corte realizado por el entrenador argentino.

Con estas decisiones, Scaloni terminó de delinear un plantel que mezcla experiencia, continuidad y renovación generacional. Mientras algunos históricos buscarán revalidar el título mundial, varios jóvenes talentos deberán esperar una nueva oportunidad para cumplir el sueño de disputar su primera Copa del Mundo con la camiseta argentina.