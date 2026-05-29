Súper RIGI: sin los votos asegurados, Martín Menem fijó fecha para iniciar el debate

El debate por el súper RIGI comenzará el próximo miércoles a partir de las 15 en las comisiones de la Cámara de Diputados . El oficialismo aun no tiene los votos asegurados, pero quiere acelerar el debate para tener una sesión más en la previa del Mundial.

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria, Ciencia, Tecnología e Innovación tendrán su plenario para debatir este proyecto del oficialismo que crea un régimen de incentivos destinado a atraer inversiones de al menos mil millones de dólares en industrias poco desarrolladas en la Argentina. Se espera la presencia de distintos funcionarios del Ministerio de Economía.

El oficialismo apunta a tener una sola sesión en junio, en medio de la vorágine mundialista. Allí, deberán aprobar la nueva legislación para pagarle a los holdouts el saldo que quedó del acuerdo de 2016, algo que el Senado le dará media sanción la semana que viene. El acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, firmado en febrero de 2026, fija la fecha del 30 de junio como el límite para pagarle a esos fondos.

En este contexto, La Libertad Avanza buscará llegar a esa sesión con los votos para aprobar el super RIGI que anunció Luis Caputo. En principio, en el oficialismo saben que contarán con el apoyo de los aliados para avanzar con este nuevo régimen. La duda todavía está en cuándo será el mejor momento político para hacer valer ese apoyo y que La Libertad Avanza sume un nuevo triunfo en el Congreso.

Qué dice el súper RIGI

La iniciativa busca atraer proyectos de inversión de gran escala en actividades económicas que hoy no existen o tienen un desarrollo experimental en el país, como la inteligencia artificial, los semiconductores, la biotecnología avanzada y la infraestructura digital. Para adherirse, las empresas deberán constituir un Vehículo de Proyecto Único (VPU) de objeto exclusivo e invertir un mínimo de mil millones de dólares por proyecto, comprometiendo al menos el 20% de ese monto en los primeros dos años.

Entre los principales incentivos tributarios, el proyecto establece una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias, amortización acelerada de bienes, deducción de quebrantos sin límite temporal y una tasa del 3,5% sobre dividendos y utilidades a partir del cuarto año de adhesión.

Fénix en Catamarca se suma a la lista de proyectos del RIGI.

Además, las importaciones de bienes del plan de inversión estarán exentas de derechos aduaneros y del IVA, y las exportaciones de los productos del proyecto quedarán libres de retenciones. En materia de seguridad social, las nuevas relaciones laborales tributarán una alícuota única del 10% en concepto de contribuciones patronales.