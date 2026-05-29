El massismo denunció que al Súper RIGI "lo van a costear los jubilados"

El Frente Renovador apuntó contra el Súper RIGI , el nuevo proyecto del Gobierno nacional que busca mejorar la primera edición del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). El diputado Guillermo Michel publicó un duro posteo contra el Ejecutivo, recalcando en que no hay beneficios de este esquema productivo.

“Cuáles son los SÚPER BENEFICIOS fiscales del SÚPER RIGI (con relación al RIGI normal) 1. Baja de alícuota de Impuesto a las Ganancias al 15% (artículo 33 del proyecto de ley). 2. Derechos de exportación 0% desde el inicio del proyecto. Las exportaciones realizadas por el Vehículo de Proyecto Único (VPU) adherido al Súper RIGI se encontrarán totalmente exentas de derechos de exportación (artículo 53)”, enumeró el exfuncionario.

Cuáles son los SÚPER BENEFICIOS fiscales del SÚPER RIGI (con relación al RIGI normal) 1. Baja de alícuota de Impuesto a las Ganancias al 15% (artículo 33 del proyecto de ley). 2. Derechos de exportación 0% desde el inicio del proyecto. Las exportaciones realizadas por…

A su vez, remarcó que el expediente fija “una baja de contribuciones patronales”. “Las nuevas relaciones laborales que se den de alta en el Súper RIGI tributarán una única alícuota del 10%, correspondiente a las contribuciones patronales. Hoy las contribuciones son del 18% al 20,4% (artículo 56)”, añadió el extitular de la Aduana.

A su vez, enfatizó que “ el gasto tributario del Súper RIGI, además de pagarlo las provincias, los municipios y el Tesoro Nacional, lo van a costear los jubilados (por la baja de alícuotas de contribuciones con destino específico al Sistema de Seguridad Social)”

Para Michel, “se mantiene la prórroga de jurisdicción, con lo cual cualquier controversia se resolverá aplicando: a) el Reglamento de Arbitraje de la Corte Permanente de Arbitraje; b) el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (a excepción de las Reglas de Procedimiento Abreviado); o c) el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). EN ARGENTINA, CERO”.

“Claramente el gobierno no quiere aplicar un programa económico, quiere imponer un modelo social. Y lo hace de manera sofisticada. Con leyes, garantías e inmunidades y prerrogativas legales que requerirán de mucha pericia en un futuro gobierno”, concluyó.