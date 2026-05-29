El "beneficio" que dará Guaymallén a los vecinos afectados en Los Corralitos

El Concejo Deliberante de Guaymallén resolvió este viernes en una sesión ordinaria eximir del pago de tasas municipales para los vecinos afectados por los desbordes cloacales en la zona de Los Corralitos.

De manera unánime, el Concejo aprobó un decreto mediante el cual "se exime del pago de tasas municipales a los contribuyentes cuyos inmuebles estén ubicados sobre calle 2 de Mayo, entre Severo del Castillo y Reconquista; y sobre calle Severo del Castillo, desde Adrover hasta 2 de Mayo", en el distrito Los Corralitos.

La medida ya entró en vigencia a partir de hoy y se mantendrá "mientras continúen en ejecución las obras de remediación ambiental que lleva adelante AySaM en la zona afectada", tal como aclararon desde el Concejo Deliberante.

Además de la eximición tributaria, el decreto contempla "asistencia técnica y jurídica" para los vecinos a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, "operativos periódicos de limpieza y fumigación, e información relacionada con posibles afecciones a la salud derivadas de contaminación".

La situación en Los Corralitos

Desde hace meses los vecinos de Los Corralitos, en la zona de Severo del Castillo y 2 de mayo, sufren problemas de desbordes cloacales, lo que conlleva a mayores circunstancias negativas en la zona.

En las últimas semanas, de hecho, colapsó nuevamente la Colectora Máxima Noreste, una de los principales del Gran Mendoza, que fue diseñado originalmente para 180 mil habitantes, y que actualmente recibe efluentes cloacales de más de 526 mil personas. A raíz de esa situación, Aysam derivó los desechos hacia un canal de riego, lo que derivó en una nueva denuncia por contaminación.

El Departamento General de Irrigación intervino en el caso y aplicó a Aysam la multa más alta contemplada por la legislación vigente: 100 mil Unidades de Agua, equivalentes a 120 millones de pesos. La sanción fue definida tras constatar el vuelco de líquidos contaminantes en un cauce de riego.

Mientras continúan las tareas de mitigación, vecinos de la zona aseguran que los inconvenientes persisten y que las soluciones implementadas no alcanzan para resolver el problema de fondo.

Vuelcos cloacales en Los Corralitos 29 de abril

Los reclamos por desbordes cloacales en Corralitos se repiten y, según sostienen quienes viven en la zona, el problema pasó de ser un hecho ocasional a una situación frecuente. Los habitantes del lugar aseguran que deben convivir diariamente con olores intensos y líquidos que avanzan sobre la calle.

En un convenio entre Aysam e Irrigación, se autorizó a que el organismo que dirige Humberto Mingorance instale cañerías para trasladar los efluentes cloacales dentro de los cauces de los canales Ramo 12, Santa Teresa y Ramo 14, aunque bajo un sistema completamente cerrado, hacia el norte de la Ruta 27, en un predio ubicado en el límite entre Guaymallén y Lavalle (el propietario de la finca ya dio el visto bueno).

El convenio exige que la infraestructura sea “íntegramente ejecutada, operada, mantenida y monitoreada”, incluyendo “la reparación inmediata de cualquier rotura, pérdida, rebalse o contingencia”. A eso se suma la obligación de contar con “guardia permanente” y presentar un “plan de contingencias” aprobado previamente por la Subsecretaría de Ambiente y la Municipalidad de Guaymallén antes de elevarlo a Irrigación.

El convenio también obliga a instalar “una red de monitoreo hidrogeológico mediante freatímetros aguas arriba y aguas abajo del predio”, con controles sobre napa, conductividad, salinidad y “posibles procesos de contaminación bacteriológica o fisicoquímica”. Esto no es un dato menor, ya que recientemente Sergio Marinelli reconoció en MDZ Radio que “las napas algún grado de contaminación tienen y un poco eso es el producto de la multa”.