Desde el PRO apuntaron contra Cornejo por los desbordes cloacales en Los Corralitos

El presidente del PRO en Mendoza recordó que en 2023 habían presentado un pedido de informe por los desbordes cloacales en Los Corralitos.

El presidente del PRO en Mendoza recordó que hace más de tres años habían reclamado por los desbordes cloacales en Los Corralitos.

Desde el PRO Mendoza apuntaron este martes contra el gobierno de Alfredo Cornejo por los desbordes cloacales en Los Corralitos. El palo hacia el Ejecutivo provincial llegó el día en el que el presidente de Aysam, Humberto Mingorance, fue imputado por volcar clandestinamente líquidos cloacales en un canal de riego.

Las críticas al Gobierno por los desbordes cloacales en Los Corralitos Las críticas llegaron del exsenador provincial Gabriel Pradines. A través de un posteo en sus redes, el presidente del PRO en Mendoza apuntó contra el Gobierno provincial al recordar un viejo reclamo que habían hecho desde su espacio: "El 29 de marzo de 2023, advertíamos por primera vez que había problemas".

Las palabras de Pradines están acompañadas de una copia del proyecto de pedido de informes presentado en el Senado provincial. En el escrito se le pide al extinto Ente Provincial del Agua y Saneamiento (EPAS) que detalle las causas que llevaban a un colapso reiterado de "la tapa de registro cloacal" ubicada en el cruce de calles Severo del Castillo y 2 de Mayo, en Los Corralitos.

En la imagen compartida por Pradines, se puede ver que también se solicitó que se informe los planes de obra destinados a solucionar el problema y que den cuenta del tipo de inspecciones que se estaban llevando a cabo.