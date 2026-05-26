Imputaron a Mingorance por la contaminación del agua con líquidos cloacales

La Justicia imputó a Humberto Mingorance, presidente de Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM) por la contaminación que generó esa empresa por volcar líquidos cloacales de manera clandestina a un canal de riego en Guaymallén. La decisión de la justicia es relevante, además, porque se trata de un funcionario público y entre los denunciantes está el Departamento General de Irrigación.

Además de Mingorance fueron imputados otros dos integrantes de la cúpula de AYSAM. Se trata de Darío Hernández, gerente General, y Carlos Cifuentes, gerente operativo.

La imputación se decidió luego de que dos fiscales sugirieran esa medida por las pruebas acumuladas y el daño ambiental constatado. AYSAM arrojó líquidos cloacales al “Rama 12” que pertenece al canal Vertientes Corralitos. La afectación va más allá, aguas abajo. La justicia ya tenía una causa abierta por los derrames del año pasado. Lo zona del conflicto ambiental se inicia en Severo del Castillo y 2 de mayo, por donde pasa el colector cloacal Noreste, uno de los más grandes del Gran Mendoza. Este año nuevamente y AYSAM derramó los líquidos contaminantes a un curso de agua, sin autorización de Irrigación y rompiendo parte del canal.

La falta de autorización y el daño sobre la infraestructura hídrica son agravantes al hecho central, es decir haber contaminado.

La acusación es por daño agravado y por contaminar un curso de agua con residuos peligrosos. "Daño Agravado por ser ejecutado sobre un bien de uso público E.C.R. con Contaminación del agua de un modo peligroso para la salud, Art. 55, 184 inc. 5° y 55 y 57 de la Ley 24.051", dice la acusación formal.

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En detalle

La base de la acusación está en los argumentos que el propio Departamento General de Irrigación detalló en la resolución 481, la misma en la que se impone una multa de 120 millones de pesos. La acusación está enfocada con la peligrosidad del los líquidos cloacales que para la justicia son residuos peligrosos. Por eso se encuadró dentro de lo establecido en el artículo 55 de la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos. El apartado determina que "será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal, el que, utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general".

Mingorance fue imputado esta mañana. Según fuentes judiciales, se presentó en Tribunales y fue notificado de la acusación.

La causa la instruye el fiscal Gabriel Blanco, que apuntó a las imputaciones. Esa misma visión tuvo Sebastián Capizzi, que también recomendó imputar. Como los acusados son funcionarios públicos, la ley impone una instancia de consulta a los superiores. Por eso hubo 10 días de espera para que la cúpula del Ministerio Público Fiscal finalmente establezca cómo sigue la causa. Los fiscales jefes Gustavo Pirrello y Paula Quiroga confirmaron esa visión.

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La resolución del Ministerio Público remite a la resolución de Irrigación en la que se detallan las irregularidades que cometió AYSAM y sus agravantes. En esa norma, firmada por el superintendente General de Irrigación Sergio Marinelli, se califica a la situación como de una "gravedad excepcional" porque el vuelco de líquidos cloacales se hizo “sin ningún tipo de permiso del Departamento General Irrigación, en abierta violación a la normativa vigente”.

Otro dato relevante es que para ejecutar la maniobra rompieron bienes públicos que fue considerada como una “intervención ilícita sobre infraestructura pública”. Tampoco hubo medidas de mitigación eficaces.