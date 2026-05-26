Negocio inmobiliario: Mendoza vendió un inmueble en CABA con deudas por US$ 20.000

El Gobierno de Mendoza vendió un inmueble que poseía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en una operación por 450.000 dólares . Se trata de un departamento y cochera ubicados en la zona de Retiro el cual poseía deudas por expensas e impuestos superiores a los 20.000 dólares.

La venta se realizó a la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral (COMARB) un organismo interprovincial encargado de ordenar el cobro del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

La operatoria tuvo el aval de la Fiscalía de Estado y se trata de la venta de un inmueble de propiedad de la Provincia de Mendoza ubicado en calle San Martín 469/473 y 483, tercer piso y cochera, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El organismo comprador hizo una oferta por 450.000 dólares y el Gobierno provincial negoció las condiciones del acuerdo. Finalmente la venta se concretó mediante un pago inicial de 90.000 dólares en concepto de seña y la cancelación del saldo de 360.000 dólares en cuatro cuotas anuales, iguales y consecutivas de 90.000 dólares cada una, con primer vencimiento el 31/12/2026.

También dispuso la determinación del pago en moneda de curso legal conforme tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina al momento del efectivo pago y que el comprador asumiera las deudas por expensas, tributos y servicios, además de la escrituración una vez cancelado el precio total y obligaciones una vez concretada la operación.

casa de gobierno El Gobierno de Mendoza recibió 7.000 millones de pesos en concepto de ATN. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Negociación y cancelación de deudas

La Fiscalía de Estado avaló la operación a través de un dictamen en el que advirtió que el precio de la compra se encontraba “razonablemente respaldado”.

El informe de tasación acompañado concluye que el valor de comercialización del inmueble asciende igualmente a 450.000 dólares y coincide con la oferta formulada. En tanto, la valuación fiscal homogénea informada por AGIP asciende a $323.544.914,75, sin que se advierta desproporción manifiesta entre dicho parámetro y el precio propuesto.

A su vez, el organismo resaltó que la Provincia no se limitó a receptar la oferta originaria, sino que formuló una contraoferta que mejora sus condiciones desde el punto de vista financiero.

Frente a la propuesta inicial de un anticipo de 100.000 dólares y saldo en cinco cuotas anuales de 70.000 dólares, Mendoza mantuvo el precio de 450.000 dólares, pero modificó la estructura de pago proponiendo: anticipo de 90.000 dólares, saldo en cuatro cuotas anuales de 90.000 dólares, a través del pago en pesos al tipo vendedor del Banco Nación Argentina al momento del efectivo pago. Además de la asunción por el comprador de las deudas por expensas, tributos y servicios, y de la escrituración.

“La operatoria así configurada luce más favorable a los intereses de la Provincia que la oferta originaria, tanto por el acortamiento del plazo de financiación como por la postergación de la escrituración al momento de cancelación íntegra del precio y de las obligaciones accesorias”, expresó la Fiscalía de Estado.

Respecto de las deudas que tenía el inmueble, el dictamen del organismo expresó que la certificación del acta de COMARB menciona un estimado de 20.229,19 dólares por expensas, electricidad y ABL.

Un informe elaborado por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) advirtió que la deuda total actualizada por ABL ascendía a los $6.948.202,99, mientras que la provincia advirtió que el resto de las deudas correspondían a las expensas y al pago de boletas de EDESUR.