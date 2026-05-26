Partidos políticos bien organizados no hacen necesarias las PASO

Está en discusión en todo el país la conveniencia o no de realizar las elecciones PASO. Una vez instaladas para superar la derrota del kirchnerismo en las elecciones legislativas de medio término en el año 2009, cuando con Néstor Kirchner encabezando la lista de diputados nacionales, junto a a Daniel Scioli, Alberto Fernández, Florencio Randazzo y Sergio Massa, algunos en carácter testimonial, fueron derrotados por Francisco De Narváez.

Cristina quiso evitar sorpresas para 2011 y encargó a Florencio Randazzo, ministro del Interior, el diseño de las PASO, Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. Quería evitar fuga de votos con la presencia de votos filokirchneristas que favorecieran al antikirchnerismo, como en 2009.

Sorpresas y contradicciones de la política . Ocho años después Cristina se negó a competir con Randazzo. En las PASO. Lealtad.

Las PASO, en opinión de algunos constitucionalistas tienen debilidad constitucional. Hasta 2009 cada partido político decidía por sus estatutos como se realizaban sus elecciones internas para designar sus candidatos.

Las PASO instauradas por la ley 26.571 fueron determinadas para las elecciones nacionales. Cada provincia luego sancionó una ley para las elecciones provinciales.

Las internas de partidos políticos son esenciales para asegurar la democracia interna de los mismos. Lo que roza la inconstitucionalidad es al reglamentar el artículo 38 de la Constitución Nacional, obligar a los partidos intervenir en elecciones donde pueden participar ciudadanos que no tienen nada que ver con esa agrupación política.

Porqué los ciudadanos independientes están obligados a votar en las internas obligatoriamente. Es una disposición excesiva que altera los derechos políticos individuales.

En general, transcurridos 15 años de su instalación se han convertido en general en una especie de primera vuelta electoral o en una gran encuesta.

Se pone énfasis también en el gran costo que significan y la sobrecarga en los ciudadanos, que deben concurrir a las urnas en numerosas oportunidades, lo que se refleja posteriormente en abstención elevada.

Partidos políticos activos y bien organizados: si los partidos fueran un instrumento activo, eficaz y herramienta esencial de la democracia, las PASO no serían necesarias.

En la actualidad son un instrumento prácticamente paralizado que revive por obligación en la proximidad de los actos electorales.

Su función esencial es la de agrupar ciudadanos de ideología afín, capacitar a quienes tienen vocación de ocupar cargos públicos para que adquieran conocimientos indispensables para una mejor gestión, promover el estudio y la investigación sobre temas de interés general de la sociedad, que luego pueden transformarse en proyecto de leyes o en leyes mismas y también elegir sus propios candidatos.

Es indispensable revivir los partidos políticos. Instrumento esencial de la democracia, su acción continua formativa, de investigación y estudio, colabora con el perfeccionamiento de la vida democrática. Llegado el tiempo electoral, disponen sus propias elecciones para decidir candidatos y pueden determinar libremente que sean para sus afiliados o abiertas a todo ciudadano que decida involucrarse.

No han resultados positivas las elecciones PASO. Revitalizando los partidos políticos, la democracia se fortalece, quienes asumen la función pública mejoran su conocimiento y capacidad, la política se prestigia y el mejor desempeño de los actores políticos derrama en beneficio de la sociedad entera.

No es necesario obligar simultáneamente a todos los ciudadanos a participar en elecciones internas que la mayoría de las veces se han convertido en una gran encuesta, financiada por el dinero de los contribuyentes o por emisión cuando el déficit de las cuentas públicas se impone, como ha sucedido habitualmente.