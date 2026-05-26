Javier Milei le contestó a la Iglesia y tildó de "exagerada" una crítica de García Cuerva

Apenas unas horas después de recibir un duro y directo mensaje por parte de la cúpula eclesiástica, el presidente Javier Milei optó por la cautela política. El mandatario nacional decidió evitar la confrontación directa con el arzobispo de Buenos Aires, el monseñor Jorge García Cuerva , y enmarcó sus severas críticas dentro del terreno de las posturas individuales.

Al ser consultado sobre los fuertes cuestionamientos lanzados durante el tradicional tedeum del 25 de Mayo, Milei le restó dramatismo al cruce institucional y declaró que lo expuesto en la homilía representa "una opinión válida" .

El jefe de Estado buscó neutralizar el impacto del sermón en el que el líder religioso exigió de manera contundente un freno a la grieta política: “Basta de arengar la división y la polarización” , había reclamado García Cuerva frente a toda la comitiva oficial.

A pesar de su tono conciliador para apaciguar las aguas con la Iglesia, el Presidente marcó una clara línea de diferencia respecto a uno de los puntos más encendidos del discurso del arzobispo: el rol del oficialismo en el ecosistema digital.

Ante la fuerte mención de García Cuerva sobre el impacto del “terrorismo de redes sociales” —asociado habitualmente a las violentas dinámicas de debate en plataformas como X (antes Twitter)—, Milei fue tajante y expresó que las definiciones del monseñor "fueron exageradas". Para el mandatario, la intensidad de las redes no constituye una amenaza de tal magnitud.

La posible visita del Papa Francisco a la Argentina

Con el objetivo de desviar el foco del conflicto local, el líder de La Libertad Avanza prefirió apuntar hacia la agenda internacional de la Santa Sede y reavivó la expectativa por el postergado regreso de Jorge Bergoglio a su país natal.

El mandatario aseguró que es “altamente probable” que el jefe de la Iglesia Católica visite la Argentina en el mes de noviembre de este año. Milei destacó el rol de la diplomacia argentina y elogió las gestiones que viene realizando el canciller Pablo Quirno para coordinar la logística y la agenda oficial de la histórica llegada del Sumo Pontífice.

Con esta estrategia discursiva, el Gobierno intenta encapsular el fuerte llamado de atención del Tedeum como un hecho aislado de libertad de expresión pastoral, blindando la relación con el Vaticano de cara a las negociaciones clave de finales de año.