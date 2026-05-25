Borrada del acto por el 25 de Mayo, Victoria Villarruel dejó un duro mensaje con guiños a Javier Milei

La vicepresidenta Victoria Villarruel quedó fuera del acto oficial por el 25 de Mayo que encabezó el presidente Javier Milei, y mandó un mensaje por la fecha patria. En su posteo en redes sociales llamó a defender “los valores fundacionales de nuestra Patria”.

Sobre el aniversario 216 de la Revolución de Mayo, al vicepresidenta comentó que aquel día "no fue un quiebre fortuito, sino el fruto maduro de nuestra Tradición".

"La Revolución de Mayo hunde sus raíces en un humanismo profundamente católico , que se forjó en las aulas de nuestras universidades indianas y en una concepción de la libertad que siempre reconoció la eminente dignidad de la persona humana bajo el orden natural y divino", sumó Villarruel.

La vicepresidenta no fue invitada al acto oficial del Tedeum en la Catedral de Buenos Aires ni al Cabildo, donde estuvieron los ministros del Gobierno. La que también quedó afuera fue la jefa del bloque La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. Ambas comparten el rechazo de la secretaria general de la presidencia Karina Milei.

En ese sentido, Villarruel se refirió a una de los mantras del Gobierno y lo vinculó con la fecha: "Ser libres, para nuestros próceres, era asumir la responsabilidad de nuestro propio destino sin abdicar de nuestra identidad".

Y decidió ir a fondo con su mensaje: "Hoy, la custodia de esa herencia nos convoca ante nuevos y complejos desafíos. Por eso, en este mismo día, recibimos con profunda expectativa el anuncio de la primera encíclica del Papa León XIV, 'Magnifica humanitas', dedicada a la protección del hombre en la era de la Inteligencia Artificial".

Sobre el final de su mensaje, remarcó: "El dilema del siglo XXI, al igual que en 1810, sigue siendo la defensa de nuestra soberanía y la protección de la dignidad humana. Que los valores fundacionales de nuestra Patria nos sigan guiando en esta encrucijada de la historia".

Y para concluir sostuvo: "¡Viva la Patria! ¡Todo Por Argentina!".