Un nuevo video expone la situación que viven los vecinos de Los Corralitos por los desbordes cloacales

Un nuevo video enviado por vecinos de Los Corralitos volvió a exponer la situación que atraviesa la zona de Severo del Castillo y 2 de Mayo, donde continúan los reclamos por líquidos cloacales, malos olores y trabajos provisorios realizados tras el colapso de un colector.

La grabación fue enviada a MDZ por una lectora que cuestionó el estado en el que quedó el lugar luego de las tareas realizadas esta semana. Según relató, tras la intervención permanecen estructuras improvisadas y residuos vinculados al desborde cloacal.

“Se fue la gente que estaba trabajando y dejaron eso así, es una vergüenza, una manguera atravesada y tapada con ripio arriba que trae todo el líquido cloacal del otro lado”, expresó la mujer mientras filmaba la zona afectada. En las imágenes se observan sectores con agua acumulada y restos de la intervención realizada.

Persisten los reclamos en Corralitos por los desbordes y el mal olor en la zona

Persisten los reclamos en Corralitos por los desbordes y el mal olor en la zona

El episodio se produjo luego de que la Colectora Máxima Noreste, una de los principales del Gran Mendoza, colapsara nuevamente en Corralitos . A raíz de esa situación, Aysam derivó los desechos hacia un canal de riego, lo que derivó en una nueva denuncia por contaminación.

El Departamento General de Irrigación intervino en el caso y aplicó a Aysam la multa más alta contemplada por la legislación vigente: 100 mil Unidades de Agua, equivalentes a 120 millones de pesos. La sanción fue definida tras constatar el vuelco de líquidos contaminantes en un cauce de riego.

Mientras continúan las tareas de mitigación, vecinos de la zona aseguran que los inconvenientes persisten y que las soluciones implementadas no alcanzan para resolver el problema de fondo. “Es una verdadera tomada de pelo, tanto de Aysam como de Irrigación y el Gobierno de Mendoza, que se burlen de nosotros de esa manera”, sostuvo la vecina.

La mujer también cuestionó las condiciones en las que quedaron las calles luego de los trabajos. “Se creen que están tratando con gente ignorante y los ignorantes son ellos”, afirmó.

Denuncian mal olores y líquidos en la vía pública

Los reclamos por desbordes cloacales en Corralitos se repiten y, según sostienen quienes viven en la zona, el problema pasó de ser un hecho ocasional a una situación frecuente. Los habitantes del lugar aseguran que deben convivir diariamente con olores intensos y líquidos que avanzan sobre la calle.

“Hay mucho olor en la zona, se empieza a brotar y desparramar en la calle”, describió la mujer en el video enviado a este medio.

Desbordes cloacales en Corralitos (10) Los desbordes cloacales en Los Corralitos llevan más de dos años. Julieta Caballero - MDZ

La preocupación también crece por el impacto ambiental y sanitario que podría derivarse de estos episodios. Mientras tanto, vecinos de Corralitos sostienen que la situación continúa sin una solución definitiva y que los reclamos siguen acumulándose tras cada nuevo desborde.