Nueva polémica: se viralizó un video de la China Suárez en Japón y la destrozaron en las redes

Un grupo de argentinos filmó a la China e Icardi en un particular establecimiento comercial y los usuarios no tardaron en señalar las contradicciones de la pareja.

El esperado viaje de la China Suárez a Japón terminó en polémica virtual. / Captura Eltrece

El descanso futbolístico europeo y todo lo que viene en el nuevo campeonato con el Galatasaray le permitieron a Mauro Icardi armar una bitácora de viaje muy especial. El delantero armó las valijas junto a la China Suárez para concretar un viejo anhelo de la actriz: conocer Japón.

La polémica visita de la China Suárez a un local japonés que se hizo viral en redes. Sin embargo, lo que estaba planificado como una travesía de ensueño e intimidad en el continente asiático terminó transformándose en el foco de un debate en las plataformas digitales debido a una llamativa elección de entretenimiento.

La verdad sobre la China Suárez Para la exintegrante de Casi Ángeles, pisar suelo japonés representaba una cuenta pendiente muy importante, luego de que un problema de salud de su hija menor, Magnolia, la obligara a cancelar un viaje previo junto a Marley. Ya instalados en Tokio, la pareja buscó mimetizarse con las tendencias locales, pero su presencia no pasó desapercibida para un grupo de turistas argentinos que logró capturarlos en plena cita dentro de un "Pig Café", un establecimiento denominado Mipig donde los clientes meriendan rodeados de pequeños cerdos.

china suarez posteo viral Las redes sociales cuestionaron el accionar de la actriz debido a sus declaraciones previas sobre la defensa de los animales. X

La filtración de las imágenes, donde se observa a la pareja interactuando con los animales en un entorno cerrado, desató una inmediata ola de cancelaciones en la red social X. Los usuarios cuestionaron con dureza la postura de la actriz, recordando su proclamado compromiso con el vegetarianismo.