Películas imperdibles y accesibles en Mendoza: los estrenos de esta semana en cines alternativos

Mendoza tiene una gran cantidad de cines alternativos y las propuestas se renuevan cada semana. Tomá nota y no te pierdas ningún estreno.

Si te gusta el cine y disfrutas de ver buenas películas, más allá de los cines comerciales, en Mendoza tenés la posibilidad de acceder a propuestas audiovisuales muy interesantes en otros cines. Algunos de ellos son el cine de la Nave Uncuyo y el cine teatro Imperial del departamento de Maipú.

Acá abajo, tendrás disponibles dos recomendaciones de MDZ Show para que puedas elegir alguna película accesible y seguramente inolvidable para ver en nuestra provincia:

El mago del Kremlin Sinopsis: Dirigida por Olivier Assayas (Irma Vep, Los destinos sentimentales, Las horas del verano, Personal shopper), se adentra en el momento de la caída de la Unión Soviética, para a partir de ahí desplazarse a una semblanza sobre la Rusia actual y el entramado del juego del poder a nivel global, en el que la política se despliega como una puesta en escena que combina teatralidad, confusión y caos. Basado en la novela ítalo-suizo Giuliano da Empoli, el film narra la historia de un personaje ficticio interpretado por Paul Dano, que pasa de ser un joven con aspiraciones artísticas en los años de Mijaíl Gorbachov, a convertirse en brazo derecho de Borís Berezovski y Vladimir Putin (Jude Law). Con un minucioso andamiaje narrativo que incluye imágenes de archivo, El mago del Kremlin reflexiona sobre un presente en el que los gobiernos se dedican más a la construcción de relatos que a la gestión de la realidad de sus pueblos.

el-mago-del-kremli El mago del Kremlin.